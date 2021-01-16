Гороскоп на 17 января: напряжённая ситуация у Близнецов и новые партнёры у Львов

Posted 16 января 2021, 07:30
Published 16 января 2021, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
ОВНЫ, открыто озвучивая свои идеи, привлекут новых единомышленников. Не время сомневаться и откладывать задуманные дела: больше отваги и оптимизма! Именно сегодня вы имеете шанс серьёзно продвинуться в нужном направлении.
Близкие будут подталкивать ТЕЛЬЦОВ к более решительным действиям. Это серьезный и интересный период, когда вы сможете прийти к очень важным для себя выводам. Обратите внимание на информацию, приходящую через сны.
БЛИЗНЕЦЫ добьются успеха в новом проекте. Напряжённая ситуация может заставить вспомнить о связях с «полезными» людьми. Достичь успеха может помешать нежелание расстаться с чем-то из прошлого, перейти на новый уровень общения.
РАКИ, найдите время на полноценный отдых, желательно — в компании друзей. Похоже, в распределении ваших доходов собирается принять участие кто-то из знакомых. В личной жизни стоит обратить внимание на мелочи, попытаться понять, что действительно нужно представителям противоположного пола.
У ЛЬВОВ удачно пройдёт общение с новыми партнёрами, а у некоторых мистическим образом начнут осуществляться желания, о которых они давно забыли. Поездки обещают оказаться весьма удачными. Хороший день для покупок и приобретений.
У ДЕВ на первый план могут выйти проблемы с жильём и имуществом. Помните о том, что сегодня велика вероятность впасть в заблуждение относительно чьих-то намерений. Какое-то известие порадует вас и озадачит ваших близких.
ВЕСАМ возросшие сексуальность и обаяние позволят провести весьма насыщенный день. Однако не стоит стремиться верховодить во всех контактах этого дня: такое поведение приведёт к проблемам — будьте милосердны с окружающими. Благоприятны путешествия, физические нагрузки.
Многих СКОРПИОНЫ почувствуют жажду приключений! Растёт подсознательное желание проверить себя в рискованной ситуации, испытать сильные эмоции. Не забывайте об ответственности перед близкими.
СТРЕЛЬЦОВ новые интересные перспективы могут отвлечь от прежней цели. Старайтесь мыслить объективно и оперировать фактами, а не эмоциями. Совет друга может иметь решающее значение в событиях этого дня.
Будут востребованы знания КОЗЕРОГОВ. Используйте сегодня любую возможность проявить свои таланты в области общения, обращайте внимание на «язык тела» собеседников.
ВОДОЛЕИ будут рады покинуть дом и отправиться в гости. Возможно, вам придётся принять на себя какую-то новую роль: ваши чуткость и мастерство перевоплощения придутся очень кстати. Старайтесь разглядеть то общее, что объединяет вас с другими людьми.
У РЫБ будет возможность поучаствовать в интересном проекте. Растёт ваш творческий потенциал, но невозможно точно определить, куда вы его направите. Сегодня удача особенно благосклонна к фотографам, художникам и дизайнерам.