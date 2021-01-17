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Posted 17 января 2021, 01:22

Published 17 января 2021, 01:22

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Китайский циклон несёт в Приморье новую порцию осадков

17 января 2021, 01:22
Сюжет
Погода
Новая неделя во Владивостоке может начаться с осадков. Небольшой снег вызовет очередной циклон. Синоптики — о погоде в ближайшие дни.

По информации «Примпогоды», завтра, 18 января, Приморский край окажется под влиянием нового циклона. Вихрь выйдет на регион со стороны КНР и вызовет осадки в виде небольшого и умеренного снега.

В столице региона сегодня, 17 января, потеплеет до -9… -12 градусов, а завтра ожидается небольшой снег.

Напомним, прошедший накануне циклон принёс в некоторые районы края больше месячной нормы осадков. Больше всего досталось южным, центральным и восточным районам Приморья, где количество снега превысило месячную норму. Именно в столице ДФО выпало 7 миллиметров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики заговорили о новом циклоне еще во время буйства предыдущего, то есть 15 января. Тогда же синоптики предупредили о грядущих крещенских морозах — будет жёстко.

#Новости#Общество#Погода#Циклон#Снег
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