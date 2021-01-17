Не ведись: во Владивостоке вычислили новый вид заработка у автоподставщиков

Posted 17 января 2021, 00:18
Published 17 января 2021, 00:18
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Жалоба на одного такого автомобилиста появилась в соцсетях.
«Новый вид заработка у автоподставщиков. Паркуешь хорошо считающийся автомобиль, в данном случае Toyota Progress, на ледяном подъёме и ждёшь, когда в тебя кто-нибудь „прилетит“. Данный сверхразум припарковался на Калинина, 11а, на подъёме к ЖК Золотой рог», — пишет очевидец в группе «Экипажи ДПС».
Надо сказать, что далеко не все горожане согласились с мнением автора. Многие посчитали, что после снегопада такой вариант парковки — просто вынужденная мера. Вот, что пишут пользователи:
Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем случае. Тогда горожане обсуждали метод парковки на склоне, посчитав, что это такая мода на автоподставщиков.