vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2021, 00:18

Published 17 января 2021, 00:18

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Не ведись: во Владивостоке вычислили новый вид заработка у автоподставщиков

17 января 2021, 00:18
Приморцы обсуждают способы парковки некоторых автомобилистов, которые бросают машины на ледяных склонах. Некоторые владивостокцы считают, что так поступают автоподставщики — якобы специально для того, чтобы в их машину кто-то въехал.

Жалоба на одного такого автомобилиста появилась в соцсетях.

«Новый вид заработка у автоподставщиков. Паркуешь хорошо считающийся автомобиль, в данном случае Toyota Progress, на ледяном подъёме и ждёшь, когда в тебя кто-нибудь „прилетит“. Данный сверхразум припарковался на Калинина, 11а, на подъёме к ЖК Золотой рог», — пишет очевидец в группе «Экипажи ДПС».

Надо сказать, что далеко не все горожане согласились с мнением автора. Многие посчитали, что после снегопада такой вариант парковки — просто вынужденная мера. Вот, что пишут пользователи:

  • «Гаи вызвать — и штраф, и увезти на арестплощадку»;
  • «Давно пора за парковку на подъемах, спусках хотя бы зимой признавать виновными мастеров парковки»;
  • «Водой облить холодной»;
  • «Мне кажется, что это не автоподставщик, а просто человек, который паркуется, как чудак. Таких много в городе, где остановился, там и припарковался»;
  • «Полгорода так стоит на Красного Знамени, 133»;
  • «Ну, так объехать его можно. Не ведись на происки мошенников»;
  • «Я не вижу тут никакой подставы, просто чудак не забрался похоже в горку и пошёл пешком, ни на трассе же машину бросать»;
  • «Я его видел, он пытался заехать, но у него не получилось»;
  • «Я читаю комментарии и удивляюсь. У вас там зависть что ли? А вы уверены? Может, он заехать не смог и бросил там! Я в эти снегопады тоже не везде мог заехать, а машину нигде не припаркуешь»;
  • «Да вы на Черниховского спуск или подъем взять пробовали после снега вечерком? Экстрим на все 300%. Так что кому скучно, добро пожаловать».

Ранее «Восток-Медиа» писало о похожем случае. Тогда горожане обсуждали метод парковки на склоне, посчитав, что это такая мода на автоподставщиков.

#Новости#Общество#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика