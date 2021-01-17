В МЧС озвучили подробности крупного пожара в многоэтажке во Владивостоке

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В МЧС прокомментировали пожар, который случился сегодня в много квартирном доме на Луговой. К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 17 января, в 17:30 спасатели Владивостока получили тревожное сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке на улице Луговая. Пожарные приехали к месту происшествия через 10 минут, то есть в 17:40). К этому моменту одна из комнат в квартире была полностью объята пламенем. Локализовать пожар удалось лишь в 17:52. Проливка помещения ведётся до сих пор. Площадь возгорания составила 15 «квадратов». «В результате пожара никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью. На месте работали 14 спасателей с привлечением 4 единиц техники. Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Кадры жуткого происшествия успели выложить очевидцы в социальные сети.