В МЧС озвучили подробности крупного пожара в многоэтажке во Владивостоке

Posted 17 января 2021, 09:47
Published 17 января 2021, 09:47
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В воскресенье, 17 января, в 17:30 спасатели Владивостока получили тревожное сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке на улице Луговая.
Пожарные приехали к месту происшествия через 10 минут, то есть в 17:40). К этому моменту одна из комнат в квартире была полностью объята пламенем.
Локализовать пожар удалось лишь в 17:52. Проливка помещения ведётся до сих пор. Площадь возгорания составила 15 «квадратов».
«В результате пожара никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью.
На месте работали 14 спасателей с привлечением 4 единиц техники.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Кадры жуткого происшествия успели выложить очевидцы в социальные сети.