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Posted 17 января 2021, 09:47

Published 17 января 2021, 09:47

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В МЧС озвучили подробности крупного пожара в многоэтажке во Владивостоке

17 января 2021, 09:47
Сюжет
Пожар
В МЧС прокомментировали пожар, который случился сегодня в много квартирном доме на Луговой. К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 17 января, в 17:30 спасатели Владивостока получили тревожное сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке на улице Луговая.

Пожарные приехали к месту происшествия через 10 минут, то есть в 17:40). К этому моменту одна из комнат в квартире была полностью объята пламенем.

Локализовать пожар удалось лишь в 17:52. Проливка помещения ведётся до сих пор. Площадь возгорания составила 15 «квадратов».

«В результате пожара никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью.

На месте работали 14 спасателей с привлечением 4 единиц техники.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Кадры жуткого происшествия успели выложить очевидцы в социальные сети.

#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток
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