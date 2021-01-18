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Posted 18 января 2021, 12:51

Published 18 января 2021, 12:51

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Сотрудник колонии в Приморье вымогал взятки за покровительство – СК

18 января 2021, 12:51
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии – мужчина обвиняется в получении взятки за покровительство и попустительство.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в исправительной колонии, расположенной в городе Артёме.

По версии следствия, сотрудник исправительного учреждения узнал, что у одного из заключённых, работающих на кухне, есть запрещённые в колонии вещи. Мужчина решил воспользоваться ситуацией в своих интересах. Он принялся угрожать осуждённому, что лишит его работы и посадит в штрафной изолятор. Испугавшись, заключённый согласился передавать деньги сотруднику колонии в обмен на молчание. В течение года он систематически перечислял его на банковскую карту деньги в размере от 900 до 8000 рублей. Всего за это время обвиняемый получил 31 900 рублей.

Позже выяснилось, что сотрудник колонии также получал взятки и от другого заключенного, работающего пекарем. За покровительство и попустительство осуждённый перечислил ему 63 500 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере, за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае сотрудник таможни задержан по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, идёт разбирательство.

#Новости#Происшествие
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