Сотрудник колонии в Приморье вымогал взятки за покровительство – СК

По версии следствия, сотрудник исправительного учреждения узнал, что у одного из заключённых, работающих на кухне, есть запрещённые в колонии вещи. Мужчина решил воспользоваться ситуацией в своих интересах. Он принялся угрожать осуждённому, что лишит его работы и посадит в штрафной изолятор. Испугавшись, заключённый согласился передавать деньги сотруднику колонии в обмен на молчание. В течение года он систематически перечислял его на банковскую карту деньги в размере от 900 до 8000 рублей. Всего за это время обвиняемый получил 31 900 рублей.