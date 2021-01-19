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Posted 19 января 2021, 10:58

Published 19 января 2021, 10:58

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Кости за триста: необычное преступление расследуют в Приморье

19 января 2021, 10:58
Сюжет
Происшествие
Уголовное дело по факту продажи шести костей амурского тигра возбуждено в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось осенью прошлого года в поселке Лучегорск Пожарского муниципального района.

По версии следствия, возле одного из домов по улице 1-й микрорайон мужчина продал шесть костей амурского тигра. За части тела краснокнижного зверя он получил 300 тысяч рублей. При этом посредник, который свёл продавца и покупателя, получил за это 100 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.

По факту незаконной продажи частей особо ценного дикого животного занесенного в Красную книгу Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

Ведётся следствие. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Делом занимаются следственный комитет и полиция.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Дальнереченском районе 51-летний мужчина продал иностранцу четыре клыка амурского тигра. Взамен он получил 300 тысяч рублей. Также приморец вместе с приятелем решили продать иностранцу шкуру тигра и другие части его тела. За останки убитого краснокнижного зверя они попросили 700 тысяч рублей.

#Новости#Происшествие
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