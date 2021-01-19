Кости за триста: необычное преступление расследуют в Приморье

По версии следствия, возле одного из домов по улице 1-й микрорайон мужчина продал шесть костей амурского тигра. За части тела краснокнижного зверя он получил 300 тысяч рублей. При этом посредник, который свёл продавца и покупателя, получил за это 100 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.