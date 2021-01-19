Приморец обвиняется в убийстве собственного сына

Posted 19 января 2021, 14:11
Published 19 января 2021, 14:11
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Артёме в квартире дома по улице Ворошилова.
По версии следствия, отец и его 31-летний сын часто вместе выпивали. В тот злополучный день молодой человек по просьбе родителя пошёл в магазин за продуктами и алкоголем. Однако, вернувшись обратно, сын не отдал отцу сдачу. Между родственниками вспыхнула ссора. В пылу конфликта пожилой мужчина схватил нож и вонзил его в область грудной клетки своего сына. От полученного ранения тот скончался.
В отношении отца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о страшной трагедии в Находке, где по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний молодой человек. Он рассказал, что поссорился со своей 53-летней матерью из-за того, что та обвинила парня в аморальном образе жизни, тунеядстве и отказалась дать деньги на алкоголь. Рассвирепев, сын схватил нож и нанёс матери более 20 ударов. Женщина скончалась.