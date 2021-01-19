Приморец обвиняется в убийстве собственного сына

По версии следствия, отец и его 31-летний сын часто вместе выпивали. В тот злополучный день молодой человек по просьбе родителя пошёл в магазин за продуктами и алкоголем. Однако, вернувшись обратно, сын не отдал отцу сдачу. Между родственниками вспыхнула ссора. В пылу конфликта пожилой мужчина схватил нож и вонзил его в область грудной клетки своего сына. От полученного ранения тот скончался.