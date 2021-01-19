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Posted 19 января 2021, 14:11

Published 19 января 2021, 14:11

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Приморец обвиняется в убийстве собственного сына

19 января 2021, 14:11
В Приморье перед судом предстанет 60-летний мужчина. Он обвиняется в убийстве собственного сына.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Артёме в квартире дома по улице Ворошилова.

По версии следствия, отец и его 31-летний сын часто вместе выпивали. В тот злополучный день молодой человек по просьбе родителя пошёл в магазин за продуктами и алкоголем. Однако, вернувшись обратно, сын не отдал отцу сдачу. Между родственниками вспыхнула ссора. В пылу конфликта пожилой мужчина схватил нож и вонзил его в область грудной клетки своего сына. От полученного ранения тот скончался.

В отношении отца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о страшной трагедии в Находке, где по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний молодой человек. Он рассказал, что поссорился со своей 53-летней матерью из-за того, что та обвинила парня в аморальном образе жизни, тунеядстве и отказалась дать деньги на алкоголь. Рассвирепев, сын схватил нож и нанёс матери более 20 ударов. Женщина скончалась.

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