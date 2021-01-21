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Posted 21 января 2021, 11:24

Published 21 января 2021, 11:24

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Снег и похолодание: синоптики рассказали приморцам о погоде в пятницу

21 января 2021, 11:24
Небольшой снег обещают синоптики на юге Приморья утром в пятницу, 22 января.

По информации «Примпогоды», предстоящей ночью из Китая через Северную Корею на Японское море переместится циклон и будет смещаться над его акваторией. В связи с этим на юге Приморья местами возможен небольшой снег. Вероятность слабых осадков есть и во Владивостоке.

Вслед за циклоном на территорию региона вторгнется гребень континентального антициклона и холодная воздушная масса. Станет холоднее на 2-6 градусов. Так, во Владивостоке ночью температура понизится до -9…-11 °C, дневная будет не выше -6…-8 °C. Также в дальневосточной столице усилится северный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в первой половине следующей недели Приморский край может оказаться во власти очередного снежного циклона, который принесёт в регион большое количество снега. Как рассказал главный синоптик региона Борис Кубай, это может произойти ориентировочно 26–27 января. По его словам, снега может выпасть даже больше, чем за 2 недавних снегопада вместе взятых. Однако начальник Примгидромета уточнил, что окончательно ситуация станет понятна в пятницу, 22 января, и в воскресенье, 24 января.

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