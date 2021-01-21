Снег и похолодание: синоптики рассказали приморцам о погоде в пятницу

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в первой половине следующей недели Приморский край может оказаться во власти очередного снежного циклона, который принесёт в регион большое количество снега. Как рассказал главный синоптик региона Борис Кубай, это может произойти ориентировочно 26–27 января. По его словам, снега может выпасть даже больше, чем за 2 недавних снегопада вместе взятых. Однако начальник Примгидромета уточнил, что окончательно ситуация станет понятна в пятницу, 22 января, и в воскресенье, 24 января.