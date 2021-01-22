Возможно ли повторение ледяного дождя в Приморье 26–27 января? Отвечает Борис Кубай

Так, тогда наблюдалось ярко выраженное сопротивление циклона с тёплым морским воздухом и антициклона с холодным арктическим воздухом. Их противодействие происходило над двумя приморскими городами — Артёмом и Владивостоком. Особенность взаимодействия была в том, что они не сталкивались не «стенка на стенку», а просто холодный воздух проходил снизу, как бы выталкивая тёплую воздушную массу наверх. Как итог — дождевые капли, приближаясь к поверхности земли, молниеносно замерзали и становились льдом.