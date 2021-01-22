Возможно ли повторение ледяного дождя в Приморье 26–27 января? Отвечает Борис Кубай

Posted 22 января 2021, 04:27
Published 22 января 2021, 04:27
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как для начала рассказал Борис Викторович, на данный момент подтверждается прогноз о том, что высотная фронтальная зона поднимется с юга на север. Однако некоторые расчёты поменялись.
По последним данным, эта зона не останется над столицей ДФО, а продолжит путь и 26 января будет располагаться над Приамурьем. Это означает, что центр циклона будет проходить не через Владивосток, а через Благовещенск. А на территорию Приморья (особенно южную часть прибрежной зоны) будет выходить тёплый воздух.
Атмосферный фронт, двигающийся над краем, вызовет мокрый снег и дождь. Во Владивостоке осадки закончатся во второй половине дня во вторник, 26 января. А с 20-22 часов ожидается понижением температуры воздуха до отрицательных показателей.
Чтобы понять, вероятно ли повторение ледяного сценария прохождения стихии, которого после ноября 2020 года боятся многие приморцы, Борис Кубай предложил вспомнить физику процессов.
Так, тогда наблюдалось ярко выраженное сопротивление циклона с тёплым морским воздухом и антициклона с холодным арктическим воздухом. Их противодействие происходило над двумя приморскими городами — Артёмом и Владивостоком. Особенность взаимодействия была в том, что они не сталкивались не «стенка на стенку», а просто холодный воздух проходил снизу, как бы выталкивая тёплую воздушную массу наверх. Как итог — дождевые капли, приближаясь к поверхности земли, молниеносно замерзали и становились льдом.
Однако 26 января антициклона не будет, поэтому и спора барических образований тоже не случится. А это значит, что и «противопотоков» тепла и холода не ожидается. У поверхности земли будет положительная температура воздуха. Поэтому осадки, подлетая к поверхности, будут либо превращаться в капли, либо выпадать снежинками.
При этом мгновенного замерзания тоже не будет. Но с понижением температуры воздуха к вечеру и в ночь на среду, 27 января, всё, что выпало на землю, будет постепенно замерзать.
«Вывод такой: во вторник, 26 января, с прохождением атмосферного фронта в Приморском крае ожидается мокрый снег, на побережье не исключён и дождь. При этом вполне вероятно налипание мокрого снега на проводах, на дорогах, особенно на перевалах, будут гололедица и снежный накат», — резюмировал начальник Примгидромета.
Более подробная и детальная информация появится 25 января.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморью обещают новый удар стихии 26 и 27 января.