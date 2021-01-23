Флот скорбит: ушёл из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России

Феликс Николаевич Громов родился 29 августа 1937 года во Владивостоке. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. Служил на Тихоокеанском флоте, затем – в ракетных войсках стратегического назначения. После этого вернулся на службу в ВМФ. Являлся командиром кораблей «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». С 1988 года – командующий Северным флотом. С 1992 года по 1997 год – главнокомандующий Военно-Морским флотом. Воинское звание «адмирал флота» было присвоено Феликсу Громову Указом президента Российской Федерации в 1996 году.