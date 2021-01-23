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Posted 23 января 2021, 12:45

Published 23 января 2021, 12:45

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Флот скорбит: ушёл из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России

23 января 2021, 12:45
Сюжет
Происшествие
Бывший главнокомандующий Военно-Морским флотом России, уроженец Владивостока Феликс Громов скончался на 84-м году жизни.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС, адмирал флота Феликс Громов ушёл из жизни в минувшую пятницу, 22 января.

Представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин рассказал корреспонденту информагентства, что в настоящее время определяются место и дата похорон адмирала флота.

Феликс Николаевич Громов родился 29 августа 1937 года во Владивостоке. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. Служил на Тихоокеанском флоте, затем – в ракетных войсках стратегического назначения. После этого вернулся на службу в ВМФ. Являлся командиром кораблей «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». С 1988 года – командующий Северным флотом. С 1992 года по 1997 год – главнокомандующий Военно-Морским флотом. Воинское звание «адмирал флота» было присвоено Феликсу Громову Указом президента Российской Федерации в 1996 году.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 11 ноября 2020 года ушёл из жизни почётный гражданин Владивостока, бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Геннадий Хватов. Ему было 86 лет, из них 37 он прослужил на флоте.

#Новости#Происшествие
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