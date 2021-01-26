Гороскоп на 27 января: Девы затевают реконструкцию, а Весы прощают обиды

ВОДОЛЕИ, постарайтесь распланировать время так, чтобы успеть как можно больше. Не откладывайте на потом намеченные дела, иначе они накопятся и дадут о себе знать в самый неподходящий момент. Вечер рекомендуется оставить на общение с любимыми: приготовьте им сюрприз!