Гороскоп на 27 января: Девы затевают реконструкцию, а Весы прощают обиды

Posted 26 января 2021, 07:30
Published 26 января 2021, 07:30
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
ОВНЫ, возьмите сегодня ответственность за проблемы, возникающие вокруг вас, и направьте свои силы на то, что требует улучшения. Покажите окружающим на собственном примере, что человек со временем может становиться лучше.
ТЕЛЬЦАМ не помешает осторожность в поездках. Будьте внимательны к влиянию, которое оказывают посторонние на ход ваших мыслей. Если вы хотите жить здоровой и полноценной жизнью — у вас должна быть цель, которая «греет» лично вас.
БЛИЗНЕЦЫ, ваши слова, полные энтузиазма, могут вызвать в окружающих протест. Позвольте людям самим выбирать направление движения и не берите на себя их работу: они почувствуют себя лучше, когда справятся с ней сами.
Терпение и целеустремленность понадобятся сегодня РАКАМ. Возможно увеличение ответственности с последующим материальным вознаграждением. Хороший день для путешествий, поездок, командировок.
ЛЬВАМ пригодится способность трезво оценивать события, не основывая свои решения на эмоциях. Мудро пользуйтесь правом выбора, помня о том, что самый надёжный способ изменить мир — это начать с себя.
ДЕВАМ предстоит отстаивать право на личную жизнь перед начальством или родственниками. Конечно, вы сами вольны распоряжаться своей жизнью, но скидывать со счетов окружающих тоже не стоит. Рекомендуется смена обстановки, реконструкция помещений.
ВЕСАМ день дарует возможность прощения обид и воссоединения с близкими. Отпустите прошлое с благодарностью за тот опыт, который оно вам подарило. Хорошее время для изучения иностранных языков.
СКОРПИОНЫ озадачат окружающих новым подходом к самым обычным вещам. Никогда не поздно изменить образ жизни и отказаться от плохих привычек. Но чем раньше вы это сделаете, — тем лучше.
Любая деятельность потребует от СТРЕЛЬЦОВ предельной концентрации сил. Желание отойти на время от дел встретит, скорее всего, сопротивление коллектива. День благоприятен для приобретений, покупок, совместного планирования.
У КОЗЕРОГОВ хорошее время для обмена опытом с партнёрами и сослуживцами. Деловое сотрудничество будет особенно плодотворным. Не соглашайтесь на предложения, не соответствующие вашим моральным устоям.
ВОДОЛЕИ, постарайтесь распланировать время так, чтобы успеть как можно больше. Не откладывайте на потом намеченные дела, иначе они накопятся и дадут о себе знать в самый неподходящий момент. Вечер рекомендуется оставить на общение с любимыми: приготовьте им сюрприз!
РЫБЫ почувствуют поддержку и покровительство высших сил. Вы донесёте до других свои идеи, и получите поддержку — как материальную, так и на тонком плане. Не отвлекайтесь на второстепенные задачи.