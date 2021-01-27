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Posted 27 января 2021, 06:26

Published 27 января 2021, 06:26

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Красавчик гаишник»: поступок полицейского обсуждают приморцы в соцсетях

27 января 2021, 06:26
Во Владивостоке сотрудники ГИБДД буквально вручную помогают автомобилистам, попавшим в ледяную ловушку на дорогах дальневосточной столицы.

Так, на странице популярного Instagram-паблика dps.control появилось видео, на котором инспектор ДПС толкает машину, застрявшую на гололёде на небольшом подъёме на улице Светланской напротив большого ГУМа.

Поступок стража порядка вызвал уважение у пользователей социальных сетей.

«Есть достойные люди в любой профессии, видимо, он один из них»,

«Много хороших полицейских, только мы не замечаем»,

«Вчера шли с ребёнком вдоль трассы, так из всего потока машин остановились только полицейские и предложили довезти. Остальные только проезжали побыстрее, и грязь летела во все стороны»,

«Милиция и полиция всегда помогала в таких ситуациях»,

«Красавчик гаишник», — написали приморцы в комментариях.

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, в связи со сложной ситуацией на дорогах краевого центра сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. В случае возникновения внештатных ситуаций горожане могут обращаться в дежурную часть полка ДПС по номерам телефонов: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

Также в полиции отметили, что по состоянию на 14 часов в ГИБДД поступило уже 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах дальневосточной столицы. Пострадал один человек.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после прошедшего накануне снега с дождём дороги Владивостока покрыла ледяная корка. Утром 27 января автомобильное движение в городе сковали десятибалльные пробки. С утра многие жители краевого центра были вынуждены добираться пешком до работы.

#Новости#Общество
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