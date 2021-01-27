«Красавчик гаишник»: поступок полицейского обсуждают приморцы в соцсетях

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, в связи со сложной ситуацией на дорогах краевого центра сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. В случае возникновения внештатных ситуаций горожане могут обращаться в дежурную часть полка ДПС по номерам телефонов: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.