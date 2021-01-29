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Posted 29 января 2021, 02:39

Published 29 января 2021, 02:39

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Снег вмешался: культурные учреждения Владивостока отменяют мероприятия

29 января 2021, 02:39
Прошедший в столице ДФО снегопад с сильнейшим ветром внес коррективы и в работу учреждений культуры. Не всех, но тем не менее.

Приморский краевой театр молодежи еще вчера отменил вечерний спектакль «Горка», извинившись перед зрителями.

Уже ближе к вечеру в социальных сетях на страничке театра молодежи также появилось извещение о том, что отменен нынешний утренний детский спектакль «СонЛандия».

Утром на сайте и в соцсетях появилось извещение от Приморской картинной галереи: «Уважаемые посетители, сегодня, 29 января, Приморская государственная картинная галерея закрыта для посещения в связи с погодными условиями. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Но не спешите расстраиваться. В ближайший понедельник, 1 февраля, мы откроем свои двери для вас! Будьте осторожны на дорогах и наслаждайтесь снежным зимним великолепием на улицах города».

Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева работает в штатном режиме, театр имени Горького не объявлял об отмене сегодняшнего спектакля «Ковбой. Король. Великолепный» (16+), Приморская сцена Мариинского театра также работает в штатном режиме, сегодня вечером здесь дают «Аиду» (16+). Кинотеатры города также все открыты.

#Новости#Культура#Приморская государственная картинная галерея#Театры
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