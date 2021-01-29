Снег вмешался: культурные учреждения Владивостока отменяют мероприятия

Posted 29 января 2021, 02:39
Published 29 января 2021, 02:39
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Приморский краевой театр молодежи еще вчера отменил вечерний спектакль «Горка», извинившись перед зрителями.
Уже ближе к вечеру в социальных сетях на страничке театра молодежи также появилось извещение о том, что отменен нынешний утренний детский спектакль «СонЛандия».
Утром на сайте и в соцсетях появилось извещение от Приморской картинной галереи: «Уважаемые посетители, сегодня, 29 января, Приморская государственная картинная галерея закрыта для посещения в связи с погодными условиями. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Но не спешите расстраиваться. В ближайший понедельник, 1 февраля, мы откроем свои двери для вас! Будьте осторожны на дорогах и наслаждайтесь снежным зимним великолепием на улицах города».
Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева работает в штатном режиме, театр имени Горького не объявлял об отмене сегодняшнего спектакля «Ковбой. Король. Великолепный» (16+), Приморская сцена Мариинского театра также работает в штатном режиме, сегодня вечером здесь дают «Аиду» (16+). Кинотеатры города также все открыты.