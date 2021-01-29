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Posted 29 января 2021, 05:24

Published 29 января 2021, 05:24

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Январь — всё, давайте февраль: ещё один циклон вывалит на Приморье новую порцию снега

29 января 2021, 05:24
Сюжет
Погода
Последний зимний месяц в Приморье начнётся с очередного циклона. Судя по всему, зима в этом году намерена показать свой своенравный снежный характер. Синоптики дали прогноз погоды на первые дни февраля.

По информации «Примпогоды», январь уже даже перевыполнил норму по количеству осадков. В большинстве районов Приморья за первый месяц 2021 года выпало уже по 2-3 нормы, лишь в северной части края — около нормы.

В понедельник, 1 февраля, очередной циклон вывалит на регион новую порцию снега. Но синоптики спешат успокоить приморцев — у этого циклона будет небольшой запас влаги, поэтому и снега выпадет меньше, чем при прошедшем накануне снегопаде.

«В основном ожидается небольшой и умеренный снег», — говорят специалисты.

Кроме того, после выходных начнётся небольшое потепление. Температура воздуха ночью будет равна -19… -27 градусам, на юге -12… -18 градусам. А вот в северо-восточной части края ещё будет властвовать антициклон, поэтому и температура воздуха будет равна -30 градусам. Днём воздух прогреется до -7… -16 градусов, на юге — от -1 до -6 градусов.

Во вторник, 2 февраля, циклон оставит Приморье в покое. Но похолодает на 2-6 градусов. В среду, 3 февраля, ожидается холодная бесснежная погода.

В столице Приморья в понедельник будет облачно, возможен небольшой снег при сильном юго-восточном ветре. Температурный фон: -14… -16 градусов ночью, -3… -5 градусов днём.

Резкое изменение синоптической ситуации во Владивостоке придётся на 2 февраля. Вторник будет холодным и ветреным, но солнечным: -17… -19 ночью, -13… -15 днём. В среду, 3 февраля, и ветер стихнет, и потеплеет.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Циклон#Снег
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