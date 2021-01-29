Январь — всё, давайте февраль: ещё один циклон вывалит на Приморье новую порцию снега

Кроме того, после выходных начнётся небольшое потепление. Температура воздуха ночью будет равна -19… -27 градусам, на юге -12… -18 градусам. А вот в северо-восточной части края ещё будет властвовать антициклон, поэтому и температура воздуха будет равна -30 градусам. Днём воздух прогреется до -7… -16 градусов, на юге — от -1 до -6 градусов.