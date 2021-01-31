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Posted 31 января 2021, 07:30

Published 31 января 2021, 07:30

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Гороскоп на 1 февраля: Весы пойдут на авантюру, а Рыбы станут лидерами

31 января 2021, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНЫ обретают среди сотрудников славу специалиста. Доход может напрямую связаться с наличием актерского мастерства и умением вести разговор. В обучении вам будет весьма полезно обратить внимание на сферу финансов.

У ТЕЛЬЦОВ хороший период для борьбы за профессиональную и личную независимость, возобновляются и пускаются в ход связи прошлых лет. Многие из вас смогут совершить удачное приобретение, купив вещь, о которой давно мечтали.

Совершить сегодня парочку трудовых подвигов захочется БЛИЗНЕЦАМ. Можете рассчитывать на понимание руководства и прочих влиятельных лиц. Возможны необычные достижения в науке, музыке и просто личной жизни.

РАКИ будут способны почти телепатически воспринимать мысли и настроения других людей. Это неплохое время для общественной деятельности, культурных и художественных мероприятий. Также звёзды обещают насыщенное общение с младшими членами семейства.

Успех ЛЬВОВ будет зависеть от их способности использовать время других людей. Многие приготовились потакать своим дурным привычкам: пересмотрите свои приоритеты, пока излишества не отразились на внешнем виде.

ДЕВАМ сейчас желательно больше общаться с детьми, заниматься вопросами их образования и физического развития. Финансовые вопросы требуют свежих решений и личной инициативы. В любовных отношениях — склонность к экспериментам.

Жажда приключений склоняет ВЕСОВ к авантюре. Активизируется творческое мышление, появится желание найти нестандартные решения для заурядных, казалось бы, дел. Удача способствует при работе в средствах массовой информации и области компьютерных технологий.

Возрастает энергичность и инициативность СКОРПИОНОВ. Появляется масса идей о том, как добыть средства к существованию, а также о том, как их потратить. Сейчас хорошо завершать то, что было начато и по какой-то причине заброшено.

СТРЕЛЬЦОВ ждет множество контактов, разговоров, заключение важных соглашений. Удачное время для прохождения курса обучения с целью повышения квалификации и увеличения заработка.

КОЗЕРОГАМ звёзды предоставляют хорошие шансы для улучшения всех личных дел. Совершайте больше конкретных позитивных действий, направленных на сближение с другими людьми. Своевременными окажутся действия по благоустройству квартиры.

Для ВОДОЛЕЕВ период олицетворяет обретение новой жизни. Однако попытки навязать другим свою волю могут привести к столкновениям. Деньги придут в результате передачи опыта, торговли информацией.

РЫБЫ выступят в роли лидеров, решая профессиональные вопросы. Некоторое беспокойство может вызывать состояние здоровья: найдите время для физических упражнений и полноценного отдыха. На пользу пойдут все игровые виды спорта, массаж.

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