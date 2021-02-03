«Прибыла бригада скорой»: подробности жуткого «лобового» ДТП на трассе в Приморье

Posted 3 февраля 2021, 09:29
Published 3 февраля 2021, 09:29
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Так, сообщается, что авария случилась в районе 9 км трассы «Подъезд к городу Артёму от автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный».
Установлено, что 29-летняя девушка за рулём автомобиля Toyota Carina ехала со стороны села Кневичи в направлении посёлка Заводского. В какой-то момент молодая женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной Toyota Mark 2. Удар оказался настолько сильным, что «Марк» вылетел с дороги в кювет.
В результате аварии водитель «Карины» и её 33-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших и увезли их в больницу.
Позже выяснилось, что автоледи, спровоцировавшая аварию, даже не имеет водительских прав и обучение в автошколе не проходила.
В настоящее время возбуждено дело об административном расследовании.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что фотографии с места жуткой «лобовой» аварии попали в социальные сети. По словам очевидцев, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.