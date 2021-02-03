«Прибыла бригада скорой»: подробности жуткого «лобового» ДТП на трассе в Приморье

Установлено, что 29-летняя девушка за рулём автомобиля Toyota Carina ехала со стороны села Кневичи в направлении посёлка Заводского. В какой-то момент молодая женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной Toyota Mark 2. Удар оказался настолько сильным, что «Марк» вылетел с дороги в кювет.