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Posted 3 февраля 2021, 09:29

Published 3 февраля 2021, 09:29

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«Прибыла бригада скорой»: подробности жуткого «лобового» ДТП на трассе в Приморье

3 февраля 2021, 09:29
Сюжет
Происшествие
В ГИБДД Приморья рассказали подробности жуткого ДТП, которое произошло недалеко от моста на повороте в районе села Кневичи.

Так, сообщается, что авария случилась в районе 9 км трассы «Подъезд к городу Артёму от автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный».

Установлено, что 29-летняя девушка за рулём автомобиля Toyota Carina ехала со стороны села Кневичи в направлении посёлка Заводского. В какой-то момент молодая женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной Toyota Mark 2. Удар оказался настолько сильным, что «Марк» вылетел с дороги в кювет.

В результате аварии водитель «Карины» и её 33-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших и увезли их в больницу.

Позже выяснилось, что автоледи, спровоцировавшая аварию, даже не имеет водительских прав и обучение в автошколе не проходила.

В настоящее время возбуждено дело об административном расследовании.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что фотографии с места жуткой «лобовой» аварии попали в социальные сети. По словам очевидцев, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

#Новости#Происшествие
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