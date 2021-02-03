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Posted 3 февраля 2021, 03:12

Published 3 февраля 2021, 03:12

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Приморье в полном объёме обеспечат вакциной от коронавируса

Приморье в полном объёме обеспечат вакциной от коронавируса

3 февраля 2021, 03:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В конце февраля в Приморский край будет поставлено еще 60 тысяч доз вакцины от COVID-19. Привито уже почти 9 тысяч человек, в регионе наблюдается снижение заболеваемости. Об этом рассказали на прошедшем сегодня заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Приморье получит более 60 тысяч доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» в этом месяце. Уже сегодня, 3 февраля, Лазовский и Ханкайский муниципальные округа будут снабжены вакциной от коронавируса. В пятницу, 5 февраля, дозы прививок доставят в Партизанский, Шкотовский и Надеждинский районы, а также в Тернейский муниципальный округ.

«Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Отмечается, что ежедневно по всему региону прививку ставят до 1 500 граждан, к настоящему моменту общее число привитых составляет 8 992 человека. Показатель освоения вакцины составляет 27,5%. За прошедшие сутки зафиксировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии инфекцией заразилось 36 967 приморцев.

Напомним, сутками ранее в Приморье было выявлено 212 случаев заражения, как писало «Восток-Медиа».

#Новости#Общество#COVID-19
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