Приморье в полном объёме обеспечат вакциной от коронавируса

Posted 3 февраля 2021, 03:12
Published 3 февраля 2021, 03:12
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Приморье получит более 60 тысяч доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» в этом месяце. Уже сегодня, 3 февраля, Лазовский и Ханкайский муниципальные округа будут снабжены вакциной от коронавируса. В пятницу, 5 февраля, дозы прививок доставят в Партизанский, Шкотовский и Надеждинский районы, а также в Тернейский муниципальный округ.
«Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Отмечается, что ежедневно по всему региону прививку ставят до 1 500 граждан, к настоящему моменту общее число привитых составляет 8 992 человека. Показатель освоения вакцины составляет 27,5%. За прошедшие сутки зафиксировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии инфекцией заразилось 36 967 приморцев.