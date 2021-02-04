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Posted 4 февраля 2021, 06:08

Published 4 февраля 2021, 06:08

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Оргкомитет премии имени В. К. Арсеньева запускает серию круглых столов

Оргкомитет премии имени В. К. Арсеньева запускает серию круглых столов

4 февраля 2021, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Узнать больше о дальневосточной литературе смогут зрители виртуальных круглых столов, посвященных Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева.

Виртуальные встречи с участием писателей, издателей, редакторов, критиков и других литературных экспертов будут проходить ежемесячно с февраля по ноябрь 2021 года.

Второй сезон Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева завершился в декабре 2020 года. Экспертное жюри определило победителей в трех основных номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Детская проза». Два автора-дальневосточника стали победителями в специальных номинациях.

1-го февраля началась новая глава премии. Издатели и писатели уже могут подавать заявки на её соискание. Затем, как и в прошлом году, будут названы произведения, вошедшие в длинный список, после — произведения, вошедшие в короткий список, а в декабре 2021 года станут известны лауреаты премии. Кроме того, в этом году ежемесячным событием премии станут круглые столы с экспертами в области литературы.

Первый круглый стол (12+) состоится в четверг, 4 февраля, в 18:00 часов по владивостокскому времени. Лауреаты второго сезона премии, члены жюри, писатели, редакторы и другие литературные эксперты будут искать ответы на вопрос «Что пишут о Дальнем Востоке?»

Модератор — куратор премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева, президент фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (6+) Вячеслав Коновалов.

Спикеры:

  • Алексей Варламов, председатель жюри Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в 2020 году, ректор Литературного института А.М. Горького (Москва);
  • Павел Жданов, член жюри Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в 2020 году, издатель (Магадан);
  • Александр Куланов, писатель, победитель в номинации «Длинная проза» (Москва);
  • Константин Сонголов, писатель, победитель в номинации «Короткая проза» (Улан-Удэ);
  • Андрей Усачев, победитель в номинации «Детская проза» (Москва);
  • Владимир Семенчик, поэт, писатель, заместитель директора по редакционно-издательской и проектной деятельности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (Южно-Сахалинск);
  • Александра Николашина, главный редактор литературного журнала «Дальний Восток» (Хабаровск);
  • Соелма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия (Улан-Удэ);
  • Людмила Гармаева, директор ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» (Улан-Удэ).
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