Оргкомитет премии имени В. К. Арсеньева запускает серию круглых столов

1-го февраля началась новая глава премии. Издатели и писатели уже могут подавать заявки на её соискание. Затем, как и в прошлом году, будут названы произведения, вошедшие в длинный список, после — произведения, вошедшие в короткий список, а в декабре 2021 года станут известны лауреаты премии. Кроме того, в этом году ежемесячным событием премии станут круглые столы с экспертами в области литературы.