Оргкомитет премии имени В. К. Арсеньева запускает серию круглых столов

Posted 4 февраля 2021, 06:08
Published 4 февраля 2021, 06:08
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Виртуальные встречи с участием писателей, издателей, редакторов, критиков и других литературных экспертов будут проходить ежемесячно с февраля по ноябрь 2021 года.
Второй сезон Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева завершился в декабре 2020 года. Экспертное жюри определило победителей в трех основных номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Детская проза». Два автора-дальневосточника стали победителями в специальных номинациях.
1-го февраля началась новая глава премии. Издатели и писатели уже могут подавать заявки на её соискание. Затем, как и в прошлом году, будут названы произведения, вошедшие в длинный список, после — произведения, вошедшие в короткий список, а в декабре 2021 года станут известны лауреаты премии. Кроме того, в этом году ежемесячным событием премии станут круглые столы с экспертами в области литературы.
Первый круглый стол (12+) состоится в четверг, 4 февраля, в 18:00 часов по владивостокскому времени. Лауреаты второго сезона премии, члены жюри, писатели, редакторы и другие литературные эксперты будут искать ответы на вопрос «Что пишут о Дальнем Востоке?»
Модератор — куратор премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева, президент фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (6+) Вячеслав Коновалов.
Спикеры: