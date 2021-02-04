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Posted 4 февраля 2021, 05:51

Published 4 февраля 2021, 05:51

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Приморье девочка поссорилась с отчимом и собралась уехать в Москву

4 февраля 2021, 05:51
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке нашли 13-летнюю жительницу Артёма, которую с утра 3 февраля разыскивали родители и полиция. Она ушла из дома из-за конфликта и собиралась уехать в столицу России.

Как сообщила транспортная полиция города, обнаружили подростка сотрудники ведомства, когда патрулировали железнодорожный вокзал во Владивостоке.

Удалось установить, что днём 3 февраля девочка не вернулась домой из школы. Встревоженная мать сразу же подала заявление в полицию.

Сама пропавшая рассказала полиции, что живёт в Артёме с матерью и отчимом. Накануне она поссорилась с отчимом, и собиралась уехать в Москву на поезде. Несовершеннолетняя приехала на автобусе во Владивосток, где её в скором времени заметили полицейские.

Стражи порядка провели разъяснительную беседу с ребёнком, после чего передали её полиции Артёма. По факту самовольного ухода подростка из дома информацию донесли до органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция Приморья вынесла благодарность 21-летнему жителю Уссурийска Максиму Глазову, который помог пенсионерке. 80-летняя женщина потерялась на улицах города — она страдала дезориентацией и не могла найти дом. После расспросов женщины и поисков её адреса Максим наконец связался с полицией, которая передала женщину её взрослой дочери.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Артём
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