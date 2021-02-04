В Приморье девочка поссорилась с отчимом и собралась уехать в Москву

Сама пропавшая рассказала полиции, что живёт в Артёме с матерью и отчимом. Накануне она поссорилась с отчимом, и собиралась уехать в Москву на поезде. Несовершеннолетняя приехала на автобусе во Владивосток, где её в скором времени заметили полицейские.