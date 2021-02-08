Новый автомститель: неизвестный снова положил на капот авто во Владивостоке

Posted 8 февраля 2021, 00:53
Published 8 февраля 2021, 00:53
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Подпись к фотографиям, размещённым в паблике dpskontrol125rus гласит: «Покрышка-мэн на страже!». Дело в том, что такой способ — достаточно популярный среди «автомстителей» — создаёт проблемы для владельца, но при этом не портит непосредственно автомобиль.
В комментариях обсудили такое поведение горожанина.
«А где шило-мэн?»;
«Надо еще уши вывернуть и дворники сломать, а лучше просто порезать колеса»;
«Ну, это уже статья будет. Лучше ГИБДД вызывать. Штраф — самое правильное наказание для таких»;
«Сбоку машины достаточно места для прохода вообще-то»;
«О, и тут защитники вышли. Нарушение — есть нарушение. Парковаться на тротуаре нельзя. А вы, если хотите, можете и под машиной пролазить, раз вам не мешает»;
«Да уж, городу нужен новый супер-герой».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о том во Владивостоке гнев горожан вызвал «царский» Лексус, который припарковался на тротуаре. Неизвестный в отместку положил покрышку на лобовое стекло автохама. Ситуация повторилась на улице Жигура, но с белым «Лексусом». Пользователи в комментариях предположили, что в городе появился автоманьяк-мститель.