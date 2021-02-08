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Posted 8 февраля 2021, 00:53

Published 8 февраля 2021, 00:53

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Новый автомститель: неизвестный снова положил на капот авто во Владивостоке

8 февраля 2021, 00:53
На улице Жигура во Владивостоке снова наказали автомобилиста, который припарковался на тротуаре. На капот машины неизвестный положил покрышку.

Подпись к фотографиям, размещённым в паблике dpskontrol125rus гласит: «Покрышка-мэн на страже!». Дело в том, что такой способ — достаточно популярный среди «автомстителей» — создаёт проблемы для владельца, но при этом не портит непосредственно автомобиль.

В комментариях обсудили такое поведение горожанина.

«А где шило-мэн?»;

«Надо еще уши вывернуть и дворники сломать, а лучше просто порезать колеса»;

«Ну, это уже статья будет. Лучше ГИБДД вызывать. Штраф — самое правильное наказание для таких»;

«Сбоку машины достаточно места для прохода вообще-то»;

«О, и тут защитники вышли. Нарушение — есть нарушение. Парковаться на тротуаре нельзя. А вы, если хотите, можете и под машиной пролазить, раз вам не мешает»;

«Да уж, городу нужен новый супер-герой».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о том во Владивостоке гнев горожан вызвал «царский» Лексус, который припарковался на тротуаре. Неизвестный в отместку положил покрышку на лобовое стекло автохама. Ситуация повторилась на улице Жигура, но с белым «Лексусом». Пользователи в комментариях предположили, что в городе появился автоманьяк-мститель.

#Новости#Общество#Владивосток
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