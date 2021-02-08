Попала в капкан: автоледи застряла на дороге во Владивостоке

Однако происходит такое не только с автомобилистами, но и с пешеходами. Так, в Уссурийске упала в плохо закрытый и занесённый сверху снегом люк местная жительница. У пострадавшей были травмы ног и живота. Женщину вызволили из люка прохожие, позже ей оказали помощь медики.