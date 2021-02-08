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Posted 8 февраля 2021, 05:22

Published 8 февраля 2021, 05:22

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Попала в капкан: автоледи застряла на дороге во Владивостоке

8 февраля 2021, 05:22
Сюжет
Происшествие
Автомобилистка из Владивостока угодила колесом в открытый люк на улице Бородинская. Судя по всему, женщина просто не заметила этого рода препятствие на дороге.

«Словила открытый люк, теперь стоит… аккуратнее», — прокомментировал случившееся мимо проезжавший водитель, он же — автор поста в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях обсудили произошедшее.

«Это надо в ГИБДД звонить»;

«Думаю, она уже туда позвонила. Ждёт вот теперь»;

«Ох да, порой как по минному полю едешь — то люк, то ещё какая-то беда на дороге»;

«Всегда боюсь так застрять».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобиль провалился в открытый люк на улице Днепровской во Владивостоке. По словам местных жителей, на том месте огромная яма, которую большинство автомобилистов стараются объезжать с осторожностью.

Однако происходит такое не только с автомобилистами, но и с пешеходами. Так, в Уссурийске упала в плохо закрытый и занесённый сверху снегом люк местная жительница. У пострадавшей были травмы ног и живота. Женщину вызволили из люка прохожие, позже ей оказали помощь медики.

#Новости#Владивосток#Происшествие
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