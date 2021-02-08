Попала в капкан: автоледи застряла на дороге во Владивостоке

Posted 8 февраля 2021, 05:22
Published 8 февраля 2021, 05:22
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
«Словила открытый люк, теперь стоит… аккуратнее», — прокомментировал случившееся мимо проезжавший водитель, он же — автор поста в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях обсудили произошедшее.
«Это надо в ГИБДД звонить»;
«Думаю, она уже туда позвонила. Ждёт вот теперь»;
«Ох да, порой как по минному полю едешь — то люк, то ещё какая-то беда на дороге»;
«Всегда боюсь так застрять».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобиль провалился в открытый люк на улице Днепровской во Владивостоке. По словам местных жителей, на том месте огромная яма, которую большинство автомобилистов стараются объезжать с осторожностью.
Однако происходит такое не только с автомобилистами, но и с пешеходами. Так, в Уссурийске упала в плохо закрытый и занесённый сверху снегом люк местная жительница. У пострадавшей были травмы ног и живота. Женщину вызволили из люка прохожие, позже ей оказали помощь медики.