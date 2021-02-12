Элла Памфилова — Кириллу Батанову: «Процедуру голосования надо знать»

Posted 12 февраля 2021, 00:15
Published 12 февраля 2021, 00:15
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Равно как удовлетворить его прошение об отзыве главы участковой избирательной комиссии № 838 Советского района Владивостока Ларисы Руденко, тоже возможности нет. Без нарушения законодательства. «Просим больше по этому вопросу нам не писать», — завершила полуторачасовое рассмотрение вопроса глава ЦИК Элла Памфилова.
Обращение главы приморского отделения «Партии РОСТа» ЦИК рассматривал в режиме видеоконференции.
Суть вопроса не то, чтобы проста, но довольно понятна. Кирилл Батанов в декабре 2020 года обратился в ЦИК с просьбой отозвать главу участковой избирательной комиссии № 838 Советского района Владивостока Ларису Руденко на основании видео, которое он же сам опубликовал еще 25 июня. Того самого, которое, по оценке членов ЦИК, вынесенной ими еще в июне, нанесло непоправимый вред всей системе голосования в России и подорвало доверие к ней.
«Та история с голосованием на багажнике — это одна из тех тем, которой спекулировали все, кому не лень. В результате, мы оцениваем, что это была попытка дискредитации на основании недостоверной информации прошедшего Общероссийского голосования по поправкам. С удовольствием подхватывали тему те, кто и близко не видел ни одного человека, ни одного избиратели. Мы не обнаружили ни одного заявления, кто бы сказал, что я приходил и голосовал на багажнике», — обозначила вводные Элла Памфилова.
С обоснованностью обращения Кирилла Батанова в Москве разбирались более месяца, по кадрам рассматривая те самые два видео. Кстати заодно и выяснили, что Лариса Руденко ранее была рекомендована в избирательную комиссию членами родной для молодого приморского политика партии. Впрочем, как отметил сам Кирилл Батанов, рекомендация однопартийцами совсем не означает для него автоматического кредита доверия. А после публикации видео с собственными комментариями и оценками происходящего процесса молодой и перспективный приморский политик посчитал, что Ларисе Сергеевне не место в избирательной комиссии.
«Когда я узнал, что председатель была выдвинута „Партией РОСТа“, это не мной было сделано, это было сделано до меня! Так какой это репутационный риск! Конечно, я сделал все, чтобы отозвать. Как только появился закон, я сразу начал писать заявления об отзыве. Политическая партия вам выдвигает человека, который потом скажет, что все было хорошо, а мы как партия скажем, что мы ему доверяем. Ну как я могу, если снимаю сам ролик и вижу, как я могу не отозвать этого председателя», — мотивировал свое обращение Кирилл Батанов.
Между тем, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», отозвать члена избирательной комиссии имеют представители тех партий, у кого сформирована фракция в Государственной Думе либо в законодательном органе субъекта Федерации, либо на территории муниципального образования, в котором находится эта самая избирательная комиссия. Как напомнил член ЦИКа Евгений Шевченко, на данный момент у «Партии РОСТа» нет ни одного мандата.
«Кстати, о ролике. Вы сами наблюдали там процесс голосования? Он состоит из трех действий. Первое — избиратель получает бюллетень. Второе — избиратель удаляется (при желании) в комнату голосования, делает свой выбор. Третье — опускает бюллетень в урну для голосования. Что из этого вы засняли?», — обратился к Кириллу Батанову заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Следующей слово взяла сама Лариса Руденко. Тот самый руководитель УИКа № 838, которого обвинили в организации голосования на багажнике.
«Я 46 лет работаю в школе, веду уроки. Получала только грамоты за безупречный труд. Меня уважают дети и родители. Более 20 лет я работаю в участковой избирательной комиссии. Наш участок интересен тем, что в нем живет большое количество людей пожилого возраста. Это не только к этой кампании относится. В июне мы составили реестр заявок, которые поступили к нам на голосование. В первый день мы выехали по указанным адреса. Взяли с собой ящик для выездного голосования, средства индивидуальной защиты, бюллетени, реестр и так далее. Естественно, что мы не могли нести это все в руках. Приехав к дому и вспомнив о публичности, мы повесили на машину табличку с номером УИК. Далее мы ходили по заявленным адресам и давали возможность проголосовать, возвращаясь периодически к машине, чтобы взять очередные бюллетени, очередные средства индивидуальной защиты и так далее. Багажник машины мы использовали как навес, так как шел дождь. Потом мы вернулись на участок и отметили всех, кто проголосовал», — рассказывала Лариса Руденко.
Разбирательство длилось около часа. Члены Центральной избирательной комиссии опросили и председателя Общественной палаты Бориса Ступницкого, который отметил, что он узнал обо всей ситуации из СМИ и был крайне удивлен, что сам Кирилл Батанов не обратился к нему. Хотя ранее с партией был заключен договор о включении «ростовцев» в состав наблюдателей.
«Корпус наблюдателей, напомню, на голосовании летом формировала Общественная палата и удивительно, что Кирилл Олегович не обратился к нам, чтобы мы приняли меры, которые предусмотрены. В ролике говорится, что наблюдателей не было возле машины. Их там быть и не должно. Иначе они просто не выполняли бы свои обязанности. Они должны следить за законностью именно голосования. И от наблюдателей никаких сигналов о нарушениях не поступило», — отметил Борис Ступницкий.
После выступления всех сторон, свое мнение обо всем услышанном и увиденном высказала Элла Памфилова.
«Кирилл Олегович, вот на будущее, если вы идете дальше в политику, я рекомендую и члены комиссии в Приморье вам помогут методологически, процедуру голосования надо знать. Где вы видите ящик для голосования? Где вы видите избирателей? Хоть одного избирателя, который получил бюллетень? Я понимаю, что вы не со зла, но вы нанесли нам непоправимый ущерб. И, кстати, около 80% жителей России выразили доверие тем формам голосования, которые мы предложили. Вы как лидер регионального отделения партии должны понимать, как ваше слово отзовется», — прокомментировала замечания Кирилла Батанова Элла Памфилова.
Подводя итоги рассмотрения, член ЦИК Николай Булаев отметил, что нарушения процедуры отмечено не было, а полномочий отозвать Ларису Руденко из избирательной комиссии, нет ни у кого.
«А вам я рекомендую глубже ознакомиться с тем, как организуется голосование», — резюмировал Николай Булаев.