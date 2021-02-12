Элла Памфилова — Кириллу Батанову: «Процедуру голосования надо знать»

«Я 46 лет работаю в школе, веду уроки. Получала только грамоты за безупречный труд. Меня уважают дети и родители. Более 20 лет я работаю в участковой избирательной комиссии. Наш участок интересен тем, что в нем живет большое количество людей пожилого возраста. Это не только к этой кампании относится. В июне мы составили реестр заявок, которые поступили к нам на голосование. В первый день мы выехали по указанным адреса. Взяли с собой ящик для выездного голосования, средства индивидуальной защиты, бюллетени, реестр и так далее. Естественно, что мы не могли нести это все в руках. Приехав к дому и вспомнив о публичности, мы повесили на машину табличку с номером УИК. Далее мы ходили по заявленным адресам и давали возможность проголосовать, возвращаясь периодически к машине, чтобы взять очередные бюллетени, очередные средства индивидуальной защиты и так далее. Багажник машины мы использовали как навес, так как шел дождь. Потом мы вернулись на участок и отметили всех, кто проголосовал», — рассказывала Лариса Руденко.