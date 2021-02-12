Нервный пассажир такси в Приморье попал под статью

Posted 12 февраля 2021, 11:19
Published 12 февраля 2021, 11:19
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Шоссейная сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов такси – автомобиль Toyota Prius.
В салоне машины ехал пассажир, который не был пристёгнут ремнем безопасности. Инспектор ДПС попросил мужчину пройти с ним в служебное авто, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Пассажир вышел из такси. В это время стражи порядка обратили внимание на то, что мужчина сильно нервничает. Затем они увидели, как он выбрасывает на землю ёмкость с тёмной жидкостью.
45-летнего жителя Ливадии доставили в отделение. Вскоре выяснилось, что мужчина перевозил наркотик в крупном размере – это подтвердили результаты лабораторного исследования.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств в крупном размере). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что молодой житель Уссурийска попросил продавца в магазине вызвать ему такси. Женщина согласилась помочь и вызвала автомобиль со своего телефона. В результате горожанин не заплатил за поездку и сбежал, а счёт за оказанную услугу «повесили» на продавца.