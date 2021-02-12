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Posted 12 февраля 2021, 11:19

Published 12 февраля 2021, 11:19

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

такси

Нервный пассажир такси в Приморье попал под статью

12 февраля 2021, 11:19
Фото: Медиахолдинг1Mi. такси
Сюжет
Происшествие
В Находке сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который перевозил в такси наркотики.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Шоссейная сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов такси – автомобиль Toyota Prius.

В салоне машины ехал пассажир, который не был пристёгнут ремнем безопасности. Инспектор ДПС попросил мужчину пройти с ним в служебное авто, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Пассажир вышел из такси. В это время стражи порядка обратили внимание на то, что мужчина сильно нервничает. Затем они увидели, как он выбрасывает на землю ёмкость с тёмной жидкостью.

45-летнего жителя Ливадии доставили в отделение. Вскоре выяснилось, что мужчина перевозил наркотик в крупном размере – это подтвердили результаты лабораторного исследования.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств в крупном размере). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что молодой житель Уссурийска попросил продавца в магазине вызвать ему такси. Женщина согласилась помочь и вызвала автомобиль со своего телефона. В результате горожанин не заплатил за поездку и сбежал, а счёт за оказанную услугу «повесили» на продавца.

#Новости#Происшествие
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