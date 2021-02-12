Нервный пассажир такси в Приморье попал под статью

В салоне машины ехал пассажир, который не был пристёгнут ремнем безопасности. Инспектор ДПС попросил мужчину пройти с ним в служебное авто, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Пассажир вышел из такси. В это время стражи порядка обратили внимание на то, что мужчина сильно нервничает. Затем они увидели, как он выбрасывает на землю ёмкость с тёмной жидкостью.