Гороскоп на 14 февраля: Львов ждут крутые перемены, а Козерогам нужен отдых

Posted 13 февраля 2021, 07:30
Published 13 февраля 2021, 07:30
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Успех ОВНОВ будет напрямую зависеть от умения взять на себя руководство другими людьми. Возможен неожиданный поворот в личной жизни. Дайте ситуации дозреть, в этом случае всё устроится более гармонично.
ТЕЛЬЦАМ придёт в голову счастливая идея разнообразить досуг семьи какими-то приятными неожиданностями. Не исключено, что вам лично пришла пора с чем-то распрощаться, чтобы начать «новую жизнь».
Свежие волнующие идеи посетят головы БЛИЗНЕЦОВ. Не затягивайте, начинайте претворять их в жизнь! Удачно проходит решение семейных вопросов, совместное планирование. Старайтесь меньше спорить в этот день и учитесь использовать всю информацию на благо себе и окружающим.
Сильная привязанность прошлого способна омрачить жизнь РАКАМ. Простите причинённые вам обиды. Вы откроете для себя много полезного, если проведёте этот день с новыми людьми.
ЛЬВОВ ждут серьёзные перемены, инициатором которых должны стать они сами. Энергия увеличится, пробудится дух лидерства. Вы можете сделать «сделать себе имя» в сфере творчества и организации развлечений.
ДЕВЫ придут к мысли о необходимости планирования своего бюджета. Многие почувствуют необходимость привести в порядок свой дом: отсутствие гармонии в окружающем пространстве будет вызывать внутренний протест.
ВЕСЫ быстрее восстановят энергию, если проведут этот день с самыми близкими людьми. Возможны непредвиденные расходы на развлечения. Бережно отнеситесь к собственному здоровью.
Перед СКОРПИОНАМИ откроются новые возможности повышения материального благополучия. Ваш жизненный потенциал повышается, и вам решать, как это использовать. Удачное время для командировок и поездок, расширения круга общения.
СТРЕЛЬЦЫ готовы разделить всё, что имеют, с теми, кто стал частью их жизни. Хороший день для юристов, философов и учёных. Полезным окажется привлечение к вашим проектам настоящих профессионалов.
У КОЗЕРОГОВ день отмечен усилением творческой и сексуальной активности. Ищите возможности для полноценного отдыха и не позволяйте внешним стимулам руководить вашими действиями.
ВОДОЛЕИ, излишняя мнительность может стать причиной нежелательных изменений в вашей судьбе. Отвлекитесь от мрачных дум: сегодня довольно просто найти оригинальные подходы к разрешению проблем. На досуге смастерите что-нибудь своими руками.
РЫБЫ получат удовольствие от исследования собственного внутреннего мира и упражнений в литературном творчестве. День хорош и для общения с детьми и старшими родственниками, прогулок в лесу.