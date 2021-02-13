Гороскоп на 14 февраля: Львов ждут крутые перемены, а Козерогам нужен отдых

Свежие волнующие идеи посетят головы БЛИЗНЕЦОВ. Не затягивайте, начинайте претворять их в жизнь! Удачно проходит решение семейных вопросов, совместное планирование. Старайтесь меньше спорить в этот день и учитесь использовать всю информацию на благо себе и окружающим.