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Posted 13 февраля 2021, 07:30

Published 13 февраля 2021, 07:30

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Гороскоп на 14 февраля: Львов ждут крутые перемены, а Козерогам нужен отдых

13 февраля 2021, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

Успех ОВНОВ будет напрямую зависеть от умения взять на себя руководство другими людьми. Возможен неожиданный поворот в личной жизни. Дайте ситуации дозреть, в этом случае всё устроится более гармонично.

ТЕЛЬЦАМ придёт в голову счастливая идея разнообразить досуг семьи какими-то приятными неожиданностями. Не исключено, что вам лично пришла пора с чем-то распрощаться, чтобы начать «новую жизнь».

Свежие волнующие идеи посетят головы БЛИЗНЕЦОВ. Не затягивайте, начинайте претворять их в жизнь! Удачно проходит решение семейных вопросов, совместное планирование. Старайтесь меньше спорить в этот день и учитесь использовать всю информацию на благо себе и окружающим.

Сильная привязанность прошлого способна омрачить жизнь РАКАМ. Простите причинённые вам обиды. Вы откроете для себя много полезного, если проведёте этот день с новыми людьми.

ЛЬВОВ ждут серьёзные перемены, инициатором которых должны стать они сами. Энергия увеличится, пробудится дух лидерства. Вы можете сделать «сделать себе имя» в сфере творчества и организации развлечений.

ДЕВЫ придут к мысли о необходимости планирования своего бюджета. Многие почувствуют необходимость привести в порядок свой дом: отсутствие гармонии в окружающем пространстве будет вызывать внутренний протест.

ВЕСЫ быстрее восстановят энергию, если проведут этот день с самыми близкими людьми. Возможны непредвиденные расходы на развлечения. Бережно отнеситесь к собственному здоровью.

Перед СКОРПИОНАМИ откроются новые возможности повышения материального благополучия. Ваш жизненный потенциал повышается, и вам решать, как это использовать. Удачное время для командировок и поездок, расширения круга общения.

СТРЕЛЬЦЫ готовы разделить всё, что имеют, с теми, кто стал частью их жизни. Хороший день для юристов, философов и учёных. Полезным окажется привлечение к вашим проектам настоящих профессионалов.

У КОЗЕРОГОВ день отмечен усилением творческой и сексуальной активности. Ищите возможности для полноценного отдыха и не позволяйте внешним стимулам руководить вашими действиями.

ВОДОЛЕИ, излишняя мнительность может стать причиной нежелательных изменений в вашей судьбе. Отвлекитесь от мрачных дум: сегодня довольно просто найти оригинальные подходы к разрешению проблем. На досуге смастерите что-нибудь своими руками.

РЫБЫ получат удовольствие от исследования собственного внутреннего мира и упражнений в литературном творчестве. День хорош и для общения с детьми и старшими родственниками, прогулок в лесу.

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