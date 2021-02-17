Двухлетний малыш пострадал в аварии на дороге в Приморье

В ДТП пострадал маленький пассажир автомобиля SsangYong Actyon: двухлетний мальчик сильно ударился лбом и получил ушиб. К счастью, ребёнок находился в детском автомобильном кресле, и это спасло его от тяжёлых травм. Серьёзно пострадала женщина-водитель Toyota Prius, она получила черепно-мозговую травму.