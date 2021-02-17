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Posted 17 февраля 2021, 11:50

Published 17 февраля 2021, 11:50

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

скорая помощь

Двухлетний малыш пострадал в аварии на дороге в Приморье

17 февраля 2021, 11:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. скорая помощь
Сюжет
Происшествие
Двухлетний мальчик пострадал в аварии на дороге в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе 10 км автодороги «Лесное – Лесозаводск – Горные Ключи».

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что аварию спровоцировала 46-летняя женщина за рулём Toyota Prius. Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель не пропустила SsangYong Actyon, в результате машины столкнулись.

В ДТП пострадал маленький пассажир автомобиля SsangYong Actyon: двухлетний мальчик сильно ударился лбом и получил ушиб. К счастью, ребёнок находился в детском автомобильном кресле, и это спасло его от тяжёлых травм. Серьёзно пострадала женщина-водитель Toyota Prius, она получила черепно-мозговую травму.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, стаж вождения водителя Toyota Prius составляет 14 лет, в прошлом году женщину привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Теперь ей грозят очередные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на улице Алеутская в центре Владивостока случилось серьёзное ДТП, которое очевидцы назвали «крайне болезненным».

#Новости#Происшествие
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