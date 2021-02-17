«Запросто может разорвать»: встреча на ночной трассе восхитила и напугала приморцев

Posted 17 февраля 2021, 14:51
Published 17 февраля 2021, 14:51
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как рассказала подписчица популярного Instagram-паблика blog_vladivostok, в минувший вторник, 16 февраля, её супруг ехал по трассе «Партизанск–Владивосток». В это время на дорогу выбежал тигрёнок. Всё произошло в тёмное время суток.
Маленький хищник попал в объектив автомобильного регистратора. На кадрах видно, как малыш собирается перейти дорогу, а затем, по всей вероятности, испугавшись яркого света фар, убегает обратно в лес.
Появление тигрёнка на трассе восхитило и одновременно немного напугало подписчиков паблика. Пользователи соцсетей предположили, что малыш был не один: за ним внимательно наблюдала мама-тигрица, находившаяся неподалёку.
«Милота. Надеюсь, у них всё будет хорошо»;
«Быстро в лес к мамке, малышня»;
«Я всё больше прихожу к мысли, что в туалет нужно ходить до поездки»;
«Не понимаю людей, которые говорят «милые, хорошие». Это хищник в первую очередь, человека запросто может разорвать»;
«По этой дороге это нормальное явление»;
«Любопытные котята», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ноябре прошлого года два тигрёнка вышли на проезжую часть на севере Приморского края и попали на видео. После этого на место случившегося была направлена оперативная группа Службы охотничьего надзора. Специалисты хотели убедиться, что тигрята не остались без матери, и их жизни ничто не угрожает. Оказалось, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, вышли на дорогу из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.