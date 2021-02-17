«Запросто может разорвать»: встреча на ночной трассе восхитила и напугала приморцев

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ноябре прошлого года два тигрёнка вышли на проезжую часть на севере Приморского края и попали на видео. После этого на место случившегося была направлена оперативная группа Службы охотничьего надзора. Специалисты хотели убедиться, что тигрята не остались без матери, и их жизни ничто не угрожает. Оказалось, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, вышли на дорогу из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.