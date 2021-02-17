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Posted 17 февраля 2021, 14:51

Published 17 февраля 2021, 14:51

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Запросто может разорвать»: встреча на ночной трассе восхитила и напугала приморцев

17 февраля 2021, 14:51
Очередная встреча человека и тигра произошла на трассе в Приморье.

Как рассказала подписчица популярного Instagram-паблика blog_vladivostok, в минувший вторник, 16 февраля, её супруг ехал по трассе «Партизанск–Владивосток». В это время на дорогу выбежал тигрёнок. Всё произошло в тёмное время суток.

Маленький хищник попал в объектив автомобильного регистратора. На кадрах видно, как малыш собирается перейти дорогу, а затем, по всей вероятности, испугавшись яркого света фар, убегает обратно в лес.

Появление тигрёнка на трассе восхитило и одновременно немного напугало подписчиков паблика. Пользователи соцсетей предположили, что малыш был не один: за ним внимательно наблюдала мама-тигрица, находившаяся неподалёку.

«Милота. Надеюсь, у них всё будет хорошо»;

«Быстро в лес к мамке, малышня»;

«Я всё больше прихожу к мысли, что в туалет нужно ходить до поездки»;

«Не понимаю людей, которые говорят «милые, хорошие». Это хищник в первую очередь, человека запросто может разорвать»;

«По этой дороге это нормальное явление»;

«Любопытные котята», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ноябре прошлого года два тигрёнка вышли на проезжую часть на севере Приморского края и попали на видео. После этого на место случившегося была направлена оперативная группа Службы охотничьего надзора. Специалисты хотели убедиться, что тигрята не остались без матери, и их жизни ничто не угрожает. Оказалось, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, вышли на дорогу из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.

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