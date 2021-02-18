Готов идти до конца: «Справедливая Россия» утвердила кандидата на пост мэра Якутска

Posted 18 февраля 2021, 13:19
Published 18 февраля 2021, 13:19
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Официальным выдвиженцем партии на выборах мэра столицы Республики стал известный в регионе журналист и общественный деятель Виталий Обедин, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Vostok.Today.
На прошедшем заседании члены городского отделения партии поддержали кандидатуру Виталия Обедина единогласно. Отвечая на вопросы собравшихся, выдвиженец отметил, что решение баллотироваться от «Справедливой России» им было принято неслучайно.
«Нетрудно найти партию, чтобы выдвинуться спойлером. Идея была в том, чтобы выдвинуться от партии, имеющей реальный вес, которая может оказать тебе поддержку и не предаст», - сказал Виталий Обедин.
Журналист особо подчеркнул, что «Справедливая Россия» в Якутии является второй политической силой с прочными демократическими корнями. Перед тем, как принять окончательное решение по поводу своего выдвижения, он консультировался с председателем регионального отделения партии, депутатом Госдумы Федотом Тумусовым и секретарем Бюро, депутатом Госсовета Якутии Юрием Григорьевым.
Участники встречи задавали Обедину и острые, порой неудобные вопросы, например, о том, готов ли он идти на выборы до конца и не снимется ли в пользу своего давнего соратника Владимира Фёдорова, который также заявил о намерении бороться за кресло мэра Якутска.
«Этот вопрос мы обсуждали с Федотом Семёновичем (Тумусовым)» - прим. ред.) и Владимиром Юрьевичем (Фёдоровым) и пришли к общему мнению: на финишной прямой мы проведем независимое социологическое исследование. И тот, кто будет пользоваться наибольшей поддержкой жителей, останется в кампании, а второй снимется, чтобы не дробить голоса», - сказал Обедин.
Кроме того, Обедин отметил, что не считает себя чьим-либо спойлером и намерен вести честную и яркую избирательную кампанию. Журналист также добавил: он надеется, что медийность его персоны привлечет еще большее внимание к «Справедливой России».
Виталий Обедин заверил собравшихся, что в случае своей победы на выборах он сделает всё возможное, чтобы не допустить использования административного ресурса.
«Я не только не позволю использовать трудовые коллективы, давить на бюджетников, но и буду жестко пресекать такие попытки. Выборы должны быть честными, никто не имеет права силой навязывать свою волю. Что касается «Справедливой России», то я буду опираться на ее фракцию в городской Думе и на содействие депутата Государственной Думы. Уверен, Федот Семёнович будет и впредь помогать Якутску», - подвёл итоги встречи Виталий Обедин.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что депутаты от «Справедливой России» занялись проблемой живущих в аварийных домах дальневосточников.