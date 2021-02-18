Готов идти до конца: «Справедливая Россия» утвердила кандидата на пост мэра Якутска

«Я не только не позволю использовать трудовые коллективы, давить на бюджетников, но и буду жестко пресекать такие попытки. Выборы должны быть честными, никто не имеет права силой навязывать свою волю. Что касается «Справедливой России», то я буду опираться на ее фракцию в городской Думе и на содействие депутата Государственной Думы. Уверен, Федот Семёнович будет и впредь помогать Якутску», - подвёл итоги встречи Виталий Обедин.