«Алло, мы ищем таланты»: большой фотоконкурс объявлен в Приморье

Posted 24 февраля 2021, 02:41
Published 24 февраля 2021, 02:41
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали организаторы, задачи конкурса масштабны. Это и вовлечение в активный творческий и познавательный процесс молодых людей, увлекающихся фотографией, и развитие воображения, творческой фантазии; поиск новых талантов в области как классической, так и авангардной фотографии, а также популяризация фотографии как вида искусства, поднятие уровня фотоискусства на Дальнем Востоке.
«Фотография — сравнительно молодой и наименее консервативный вид изобразительного искусства. Она неразрывно связана с поиском новых выразительных форм, стремлением отрицать простое копирование. Это дает огромное пространство для творческого эксперимента, влечет за собой желание и необходимость сказать свое и только свое слово. Авангардные направления, новаторские приемы во всех жанрах фотоискусства — вот что в первую очередь интересует нас в работах молодых фотографов», — отметили организаторы.
Конкурс признает искусством все виды самовыражения и не ограничивает участников в использовании любых, в том числе экспериментальных способов получения изображения и инструментов обработки. К участию допускаются, в том числе коллажи, отсканированные работы, изображения с сильной цветокоррекцией.
Возраст участников — от 14 до 30 лет. Конкурсные работы принимаются до 20 мая 2021 г.
Организаторы также предлагают в качестве площадок для создания работ на конкурс следующие арт-локации: Приморская государственная картинная галерея, галерея современного искусства «Артэтаж», галерея современного искусства «Арка»; частная арт-галерея «Суб’marina»; выставочный центр «Новая Галерея»; приморский краевой колледж искусств; Дальневосточный государственный институт искусств, живописный факультет; Приморское отделение Союза художников; Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева; Центр современного искусства «Заря»; мастерские художников Владивостока; мастерские фотографов Владивостока. Вход в музеи и галереи бесплатный, если вы назовете пароль «Арт-пространство».
Церемония награждения победителей и вручение призов состоится в июне 2021 года.