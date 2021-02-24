«Алло, мы ищем таланты»: большой фотоконкурс объявлен в Приморье

«Фотография — сравнительно молодой и наименее консервативный вид изобразительного искусства. Она неразрывно связана с поиском новых выразительных форм, стремлением отрицать простое копирование. Это дает огромное пространство для творческого эксперимента, влечет за собой желание и необходимость сказать свое и только свое слово. Авангардные направления, новаторские приемы во всех жанрах фотоискусства — вот что в первую очередь интересует нас в работах молодых фотографов», — отметили организаторы.