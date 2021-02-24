«Напали на девочку-инвалида»: в Приморье история про злобных псов всколыхнула соцсети

Posted 24 февраля 2021, 11:55
Published 24 февраля 2021, 11:55
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как сообщает подписчица Instagram-паблика dps_controlnews, псы напали на её дочь – ребёнка с ограниченными возможностями. Женщина утверждает, что происшествие случилось на острове Русском во Владивостоке.
«Помогите, пожалуйста, опубликовать и распространить! Сил нет терпеть агрессивное поведение стаи бездомных собак на Русском острове, посёлок Подножье. Сегодня они кинулись на моего ребёнка (девочку-инвалида, которая бегать не может), благо не загрызли», - написала взволнованная женщина.
Здесь же было опубликовано и видео с места событий: в объектив камеры мобильного телефона попали не менее пяти крупных псов. В момент съёмки собаки вели себя не агрессивно, и это заставило некоторых подписчиков усомниться в словах женщины. В результате в комментариях пользователи социальных сетей устроили настоящие баталии по поводу случившегося.
«Это не закончится никогда, беспредел»;
«Интересно, как они там появились? Сами люди и выбросили собак на улицу. Жалко людей, сама боюсь собак, но бездомные животные из воздуха не появляются. В первую очередь виноваты люди»;
«Собаки не должны бегать по улицам»;
«Что-то они не похожи на тех, кто кидается. Может, погавкали и всё. А те, кто боится, всё раздули»;
«Хочу сказать всем зоозащитникам: жалко – заберите себе домой!»;
«Знаете, в прошлом году дочь пошла гулять, и на неё собаки кинулись с неё ростом. Я даже выскочить из дома не успела. Хорошо мужчина вышел из подъезда – отогнал»;
«Хорошие и мирные такие собаки, покормить их просто надо, а детей и тем более инвалидов не оставляйте на улице без присмотра взрослых», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что свора крупных псов пугает жителей Второй Речки во Владивостоке.