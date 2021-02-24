«Напали на девочку-инвалида»: в Приморье история про злобных псов всколыхнула соцсети

Здесь же было опубликовано и видео с места событий: в объектив камеры мобильного телефона попали не менее пяти крупных псов. В момент съёмки собаки вели себя не агрессивно, и это заставило некоторых подписчиков усомниться в словах женщины. В результате в комментариях пользователи социальных сетей устроили настоящие баталии по поводу случившегося.