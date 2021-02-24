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Posted 24 февраля 2021, 11:55

Published 24 февраля 2021, 11:55

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«Напали на девочку-инвалида»: в Приморье история про злобных псов всколыхнула соцсети

24 февраля 2021, 11:55
Очередная жуткая история про безнадзорных собак, нападающих на приморцев, всколыхнула социальные сети.

Как сообщает подписчица Instagram-паблика dps_controlnews, псы напали на её дочь – ребёнка с ограниченными возможностями. Женщина утверждает, что происшествие случилось на острове Русском во Владивостоке.

«Помогите, пожалуйста, опубликовать и распространить! Сил нет терпеть агрессивное поведение стаи бездомных собак на Русском острове, посёлок Подножье. Сегодня они кинулись на моего ребёнка (девочку-инвалида, которая бегать не может), благо не загрызли», - написала взволнованная женщина.

Здесь же было опубликовано и видео с места событий: в объектив камеры мобильного телефона попали не менее пяти крупных псов. В момент съёмки собаки вели себя не агрессивно, и это заставило некоторых подписчиков усомниться в словах женщины. В результате в комментариях пользователи социальных сетей устроили настоящие баталии по поводу случившегося.

«Это не закончится никогда, беспредел»;

«Интересно, как они там появились? Сами люди и выбросили собак на улицу. Жалко людей, сама боюсь собак, но бездомные животные из воздуха не появляются. В первую очередь виноваты люди»;

«Собаки не должны бегать по улицам»;

«Что-то они не похожи на тех, кто кидается. Может, погавкали и всё. А те, кто боится, всё раздули»;

«Хочу сказать всем зоозащитникам: жалко – заберите себе домой!»;

«Знаете, в прошлом году дочь пошла гулять, и на неё собаки кинулись с неё ростом. Я даже выскочить из дома не успела. Хорошо мужчина вышел из подъезда – отогнал»;

«Хорошие и мирные такие собаки, покормить их просто надо, а детей и тем более инвалидов не оставляйте на улице без присмотра взрослых», - написали приморцы в комментариях.

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