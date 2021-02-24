За праздничные дни в Приморье произошло почти 150 ДТП, есть погибшие

Posted 24 февраля 2021, 01:40
Published 24 февраля 2021, 01:40
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Из всех произошедших аварий в 124 случаях выявлен материальный ущерб, а еще в 18 ДТП пострадали люди. Травмы на дорогах региона получили 25 человек, погибли двое — водитель в Хасанском районе и водитель во Владивостоке.
Первая автоавария со смертельным исходом произошла в понедельник, 22 февраля. На трассе «Раздольное-Хасан» 44-летний мужчина, сидевший за рулем Ford Festiva, врезался в опору фонаря. От полученных травм водитель скончался.
«Погибший не проходил обучения на право управления транспортным средством, а регистрация автомобиля была прекращена в связи с продажей другому лицу. В транспортном средстве гражданин находился один», — поделились подробностями в приморском ГИБДД.
Во вторник, 23 февраля, во Владивостоке в аварии погиб 37-летний водитель, который ехал со стороны ул. Проселочной в направлении ул. Карьерной. Мужчина, управлявший Toyota Lite Ace, столкнулся со стоявшим на месте полуприцепом.
«В результате удара мужчина, управлявший Toyota Lite Ace, получил травмы, не совместимые с жизнью. На момент автоаварии его стаж вождения составил 19 лет», — рассказали в Госавтоинспекции края.
Больше всего аварий случилось в понедельник, 22 февраля. Несоблюдение правил расположения автомобиля на проезжей части оказалось самым распространенным нарушением среди водителей Приморья.
Вчера «Восток-Медиа» писало о ночном ДТП, произошедшем во Владивостоке. Посреди ночи на городской улице столкнулись две машины, обе получили серьезные повреждения.