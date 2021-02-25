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Posted 25 февраля 2021, 07:30

Published 25 февраля 2021, 07:30

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Гороскоп на 26 февраля: Скорпионам помогает космос, а Козероги ищут союзников

25 февраля 2021, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНАМ будет легче, чем обычно, договориться с людьми, имеющими другие взгляды. Вероятна поездка, связанная с расширением кругозора, повышением образования. Что касается досуга — вы будете разрываться между несколькими вариантами.

Для ТЕЛЬЦОВ полезными окажутся обширный поиск и сбор информации о любимом увлечении. Если вы загружены работой и не можете сейчас позволить себе полноценный отдых — учитесь восстанавливать силы в наименее напряжённые моменты.

БЛИЗНЕЦЫ займутся делами, требующими опыта и трезвого расчета, и преуспеют в них. Не будьте консерваторами в том, что касается личных дел. Желание перемен поможет принять решение.

Для РАКОВ это эмоционально непростой день. Ваше умение убеждать союзников в своей правоте будет способствовать успеху. У некоторых может не хватить терпения довести до конца важное дело, из-за чего впоследствии возникнут сложности.

ЛЬВЫ почувствуют душевный подъём, который благоприятно скажется на работе. Ваше чутье поможет отличить истинные действия от тех, что диктуются желанием одержать верх над окружающими.

У ДЕВ — время погружённости во внутреннюю жизнь, восстановления сил и занятий делами семьи и дома. Постарайтесь разумно тратить энергию, не вступая в бесплодные дискуссии. В личных отношениях избегайте претензий, ищите то, что вас объединяет.

От ВЕСОВ в творчестве потребуется самодисциплина и более упорная работа. Ваша общительность поможет вам в проведении переговоров, организации праздников. В то же время, следует следить за собой, своей манерой вести разговор.

СКОРПИОНАМ сейчас помогают не только земные, но и небесные силы. Вашим просьбам будет почти невозможно отказать, но вы не должны просить о вещах, которые принесут вред другим людям. Особое внимание обратите на сны.

Многие СТРЕЛЬЦЫ займутся решением профессиональных проблем и исправлением ошибок прошлого. Сегодня вы рискуете столкнуться с массой сложностей, одна из которых — обилие вариантов, из которых придется выбирать что-то одно.

КОЗЕРОГАМ можно строить планы о сотрудничестве и искать подходящих союзников. Изменения в семейной жизни могут не пойти на пользу. А вот на работе продуманные изменения не только желательны, но и необходимы.

ВОДОЛЕИ, отнеситесь внимательно к своему здоровью: постарайтесь понять, что нужно вашему телу и удовлетворите его запросы. Хотя на работе всё складывается вполне благополучно, продуктивнее всего вы могли бы провести этот день среди близких.

РЫБЫ, вряд ли вам удастся сегодня легко приспособиться к переменам, особенно если они будут связаны с необходимостью отвечать за чужие действия. Зато вечер обещает много движения, творческий подход к привычным вещам.

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