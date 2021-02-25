Как в кино: юные приморцы вскрыли сейф, где лежали драгоценности и «ствол»

Чтобы осуществить задуманное, подросток попросил помощи у друзей. Сказав приятелям, что действует с разрешения тёти, мальчик уговорил их вынести сейф из квартиры. Ребята отнесли сейф в гараж и там разрезали металл с помощью «болгарки». Оказалось, что в ящике находятся не только деньги, но и драгоценности, и даже револьвер с патронами. Все ценности подросток оставил себе, а огнестрельное оружие подарил друзьям в благодарность за помощь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.