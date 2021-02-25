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Posted 25 февраля 2021, 11:12

Published 25 февраля 2021, 11:12

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Как в кино: юные приморцы вскрыли сейф, где лежали драгоценности и «ствол»

25 февраля 2021, 11:12
Сюжет
Происшествие
История, достойная сюжета кинофильма, произошла в Приморье. Во Владивостоке подросток обвиняется в краже у собственной тёти: по версии следствия, мальчик похитил у родственницы деньги, драгоценности и огнестрельное оружие.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в Первомайском районе города.

16-летний подросток вместе с родственниками жил в квартире дома по улице Зои Космодемьянской. Мальчик знал, что в доме на балконе находится сейф, принадлежащий его тёте. О содержимом хранилища парень не догадывался, но предполагал, что в сейфе лежат деньги и некие ценные вещи. В какой-то момент он решился пойти на преступление.

Чтобы осуществить задуманное, подросток попросил помощи у друзей. Сказав приятелям, что действует с разрешения тёти, мальчик уговорил их вынести сейф из квартиры. Ребята отнесли сейф в гараж и там разрезали металл с помощью «болгарки». Оказалось, что в ящике находятся не только деньги, но и драгоценности, и даже револьвер с патронами. Все ценности подросток оставил себе, а огнестрельное оружие подарил друзьям в благодарность за помощь. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Однако преступление было раскрыто.

В отношении подростка было заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время подросток предстанет перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке 17-летний подросток обвиняется в краже у своей пожилой соседки. По версии следствия, парень вошёл в доверие к 78-летней женщине, после чего тайно воспользовался её телефоном и похитил более 87 тысяч рублей с банковского счёта.

#Новости#Происшествие
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