От овощей до мёда: жителей Владивостока приглашают на ярмарку

Posted 25 февраля 2021, 13:50
Published 25 февраля 2021, 13:50
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказали «Восток-Медиа» в управлении экономического развития администрации краевого центра, торговля развернётся в районе кольца Третьей Рабочей по адресу улица Жигура, 2б. Для жителей и гостей дальневосточной столицы будет представлена различная свежая и консервированная продукция: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, замороженная ягода, мёд, овощи, включая картофель, соленья и дикоросы, хлеб и различные сладости.
В мэрии Владивостока сообщили, что в субботу, 27 февраля, ярмарка будет работать с 10 до 18 часов, а в воскресенье, 28 февраля, – с 10 до 17 часов.
Покупкам на свежем воздухе будет способствовать комфортная погода. Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз Примгидромета на последние февральские выходные. Так, синоптики обещают, что в субботу, 27 февраля, в крае значительно потеплеет: местами столбики термометров достигнут плюсовых значений. В воскресенье, 28 февраля, дыхание весны достигнет всех уголков региона: кое-где синоптики обещают потепление до +12 градусов.