vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2021, 13:50

Published 25 февраля 2021, 13:50

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

От овощей до мёда: жителей Владивостока приглашают на ярмарку

25 февраля 2021, 13:50
Традиционная продовольственная ярмарка снова пройдёт во Владивостоке в ближайшие выходные, 27 и 28 февраля.

Как рассказали «Восток-Медиа» в управлении экономического развития администрации краевого центра, торговля развернётся в районе кольца Третьей Рабочей по адресу улица Жигура, 2б. Для жителей и гостей дальневосточной столицы будет представлена различная свежая и консервированная продукция: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, замороженная ягода, мёд, овощи, включая картофель, соленья и дикоросы, хлеб и различные сладости.

В мэрии Владивостока сообщили, что в субботу, 27 февраля, ярмарка будет работать с 10 до 18 часов, а в воскресенье, 28 февраля, – с 10 до 17 часов.

Покупкам на свежем воздухе будет способствовать комфортная погода. Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз Примгидромета на последние февральские выходные. Так, синоптики обещают, что в субботу, 27 февраля, в крае значительно потеплеет: местами столбики термометров достигнут плюсовых значений. В воскресенье, 28 февраля, дыхание весны достигнет всех уголков региона: кое-где синоптики обещают потепление до +12 градусов.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика