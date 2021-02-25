От овощей до мёда: жителей Владивостока приглашают на ярмарку

Как рассказали «Восток-Медиа» в управлении экономического развития администрации краевого центра, торговля развернётся в районе кольца Третьей Рабочей по адресу улица Жигура, 2б. Для жителей и гостей дальневосточной столицы будет представлена различная свежая и консервированная продукция: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, замороженная ягода, мёд, овощи, включая картофель, соленья и дикоросы, хлеб и различные сладости.