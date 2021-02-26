Накроет облачная шапка циклона: весна в Приморье начнётся с неприятного сюрприза

По информации «Примпогоды», после тёплого уикенда синоптическая ситуация в крае поменяется. Так, ночью и утром 1 марта по краю ожидается снег. Его вызовут фронтальные разделы. При этом температурный фон будет равен -3… -12 градусам. Лишь в северной части региона столбики термометров опустятся до -20 градусов. В течение дня осадки закончатся.