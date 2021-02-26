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Posted 26 февраля 2021, 09:48

Published 26 февраля 2021, 09:48

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Накроет облачная шапка циклона: весна в Приморье начнётся с неприятного сюрприза

26 февраля 2021, 09:48
Сюжет
Погода
Долгожданная календарная весна, к сожалению, не принесёт в Приморье тепло. Новый сезон начнётся в регионе с холода и осадков.

По информации «Примпогоды», после тёплого уикенда синоптическая ситуация в крае поменяется. Так, ночью и утром 1 марта по краю ожидается снег. Его вызовут фронтальные разделы. При этом температурный фон будет равен -3… -12 градусам. Лишь в северной части региона столбики термометров опустятся до -20 градусов. В течение дня осадки закончатся.

За фронтом на территорию Приморья вторгнется холодный воздух, ожидается понижение температурного фона, поднимется северный ветер.

Во вторник, 2 марта, большая часть края будет находиться под влиянием гребня континентального антициклона. Снега не будет, но морозы усилятся. Ночью похолодает до -18… -25 градусов, на северо-востоке — до -33 градусов.

Параллельно этому над Японским морем будет двигаться циклон. Его облачная шапка настигнет юг Приморья. Может выпасть небольшой снег, немного потеплеет. На побережье поднимется ветер. Днём циклон сдвинется на осров Хоккайдо. Северные ветра принесут в край дополнительную порцию холода, похолодает на 1-4 градуса.

В ночь на 3 марта будет морозно, но днём в среду благодаря смене потоков начнётся повышение температурного фона.

В столице ДФО существенных осадков в первой половине предстоящей недели не будет. 1 и 2 марта будут холодными и ветреными. Температура воздуха ночью: -9… -12 градусов, днём: -5… -8 градусов. В среду стихнет ветер, потеплеет до 0 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Циклон#Снег
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