Гороскоп на 3 марта: Весы интимно фантазируют, а Скорпионы духовно растут

Posted 2 марта 2021, 07:30
Published 2 марта 2021, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Некоторые ОВНЫ будут обрадованы предложением знакомых. Может появиться шанс заработать, — не исключено, что вдали от дома. Возможно, появится необходимость в помощи друзей или родственников при решении бытовой проблемы.
Терпение ТЕЛЬЦОВ поможет им достичь желаемого. Не стесняйтесь выдвигать предложения в профессиональной сфере. Занимаясь зарабатыванием денег, не забывайте о полноценном отдыхе; уделите внимание детям.
Удачные поездки и встречи ждут БЛИЗНЕЦОВ. Внимательно отнеситесь ко всякой новой информации, не спешите рисковать деньгами и здоровьем. День связан с реализацией творческих амбиций.
У РАКОВ пробуждается дух соперничества, причем уверенность в собственных силах растёт. Проверяются на прочность отношения со значимыми для вас людьми. Не теряйте самообладания, если судьба будет испытывать вас на прочность.
Некоторым ЛЬВАМ стоит подумать о приобретении вещей, которые наполнили бы их жизнь большим комфортом. Возрастает дар убеждения, так что можно удачно использовать это время для воплощения тех идей, где не обойтись без помощи окружающих.
ДЕВАМ принесут прибыль общественные мероприятия. Но и трат будет гораздо больше, чем предполагалось. Удачный день для того, чтобы попробовать приготовить какое-нибудь новое блюдо. Назревают перемены в личной жизни.
У ВЕСОВ появится шанс укрепить материальное положение, решить профессиональные вопросы. День связан с получением и переработкой информации. Реализация фантазий интимного характера принесёт радость и вам, и вашему партнёру.
СКОРПИОНЫ, не витайте в облаках, — больше цените то, что у вас есть! Главное — согласие с собой. Благоприятный день для духовного роста, обретения цельности и внутренней независимости.
СТРЕЛЬЦАМ рекомендуются творческие встречи, обмен опытом. Будет здорово, если часть дня вы посвятите семье. Рассматривая свои отношения с партнёрами, нащупывайте свежие возможности, новые виды взаимодействия.
КОЗЕРОГОВ ждут удачные покупки и приобретения. Некоторым предстоит отстаивать свои взгляды на жизнь в споре с близким человеком. Ищите то, что вас объединяет, уважайте и цените друг друга!
ВОДОЛЕИ, постарайтесь не отказывать в выполнении просьб. Возрастает ваша работоспособность, творческая активность, способность концентрироваться на цели. Однако цель, в идеале, должна соответствовать вашему истинному предназначению.
РЫБАМ следует быть внимательнее, участвуя в совместных мероприятиях. Благоприятна деятельность, связанная с ремонтом, дизайном, поиском нового имиджа. С вашим теперешним потенциалом в успехе сомневаться не приходиться!