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Posted 2 марта 2021, 07:16

Published 2 марта 2021, 07:16

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Нашли козла, заберите: объявление в соцсетях взбудоражило приморцев

Нашли козла, заберите: объявление в соцсетях взбудоражило приморцев

2 марта 2021, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Артёме разместили сообщение о том, что в частном секторе на Октябрьской нашли… козла. По словам автора публикации, животное гуляло по улице без присмотра — прохожий решил приютить его и найти хозяев.

В паблике artem.news.plus обсудили необычное объявление.

«Обычно кошек, собак теряют, а тут козёл… необычно»;

«Да хоть и козёл — его тоже жалко. Молодцы, что хозяев ищут»;

«На Фрунзе жёлтый дом с зеленой крышей и зеленым забором. Там хозяева держат много таких коз»;

«Девушки, чей бывший?»;

«Интересно, как доказать, что хозяин его?»

Ранее «Восток-Медиа» писало несколько публикаций о знаменитом козле Тимуре, который скончался в Приморье после продолжительной болезни. В сафари-парке заявили о том, что у животного произошла остановка сердца. Тимур долгое время находился под присмотром врачей-ветеринаров. Животное, как оказалось, болело довольно долго.

Козёл Тимур стал известен мировой общественности тем, что смог подружиться с самцом амурского тигра по кличке Амур. История дружбы между хищником и травоядным началась в ноябре 2015 года. Тогда ещё молодого козла отдали на съедение тигру, но тот отказался от угощения. Какое-то время звери жили вместе. В 2016 году друзей решили разделить и видеться им разрешали только под присмотром сотрудников сафари-парка.

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