Нашли козла, заберите: объявление в соцсетях взбудоражило приморцев

Posted 2 марта 2021, 07:16
Published 2 марта 2021, 07:16
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В паблике artem.news.plus обсудили необычное объявление.
«Обычно кошек, собак теряют, а тут козёл… необычно»;
«Да хоть и козёл — его тоже жалко. Молодцы, что хозяев ищут»;
«На Фрунзе жёлтый дом с зеленой крышей и зеленым забором. Там хозяева держат много таких коз»;
«Девушки, чей бывший?»;
«Интересно, как доказать, что хозяин его?»
Ранее «Восток-Медиа» писало несколько публикаций о знаменитом козле Тимуре, который скончался в Приморье после продолжительной болезни. В сафари-парке заявили о том, что у животного произошла остановка сердца. Тимур долгое время находился под присмотром врачей-ветеринаров. Животное, как оказалось, болело довольно долго.
Козёл Тимур стал известен мировой общественности тем, что смог подружиться с самцом амурского тигра по кличке Амур. История дружбы между хищником и травоядным началась в ноябре 2015 года. Тогда ещё молодого козла отдали на съедение тигру, но тот отказался от угощения. Какое-то время звери жили вместе. В 2016 году друзей решили разделить и видеться им разрешали только под присмотром сотрудников сафари-парка.