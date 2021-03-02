Нашли козла, заберите: объявление в соцсетях взбудоражило приморцев

Козёл Тимур стал известен мировой общественности тем, что смог подружиться с самцом амурского тигра по кличке Амур. История дружбы между хищником и травоядным началась в ноябре 2015 года. Тогда ещё молодого козла отдали на съедение тигру, но тот отказался от угощения. Какое-то время звери жили вместе. В 2016 году друзей решили разделить и видеться им разрешали только под присмотром сотрудников сафари-парка.