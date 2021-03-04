Вот это сюрприз: выяснилось предназначение сердца на здании правительства Приморья

Posted 3 марта 2021, 23:29
Published 3 марта 2021, 23:29
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Вечером в среду, 3 марта, владивостокцы стали свидетелями необычного зрелища — на здании правительства загорелось сердце. Фотографии «оконного сердечка» разлетелись по социальным сетям. Однако многие не верили, что снимки реальные, полагая, что это чья-то шутка, а сердце на здании создано с помощью фотошопа.
Кадры вызвали широкое обсуждение в сети.
Однако необычное украшение правительства оказалось более чем реальным. Как выяснил корреспондент «Восток-Медиа», власти готовят сюрприз для приморских женщин.
«Это была репетиция поздравления всех женщин Приморья с 8 марта. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. Сердечко можно будет увидеть 7 и 8 марта — с наступлением тёмного времени суток и всю ночь до утра», — уточнили в пресс-службе правительства региона.