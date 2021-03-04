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Posted 3 марта 2021, 23:29

Published 3 марта 2021, 23:29

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Вот это сюрприз: выяснилось предназначение сердца на здании правительства Приморья

3 марта 2021, 23:29
Сюжет
Эксклюзив
На фасаде здания правительства Приморского края зажглось сердце — его фигура вырисовалась благодаря включённому свету в кабинетах в нужном порядке. Как оказалось, «оконное сердечко» — лишь репетиция.

Вечером в среду, 3 марта, владивостокцы стали свидетелями необычного зрелища — на здании правительства загорелось сердце. Фотографии «оконного сердечка» разлетелись по социальным сетям. Однако многие не верили, что снимки реальные, полагая, что это чья-то шутка, а сердце на здании создано с помощью фотошопа.

Кадры вызвали широкое обсуждение в сети.

  • «Уборщица влюбилась»;
  • «Романтики с большой дороги…»;
  • «Да ну… это же фотошоп, не верю»;
  • «Влюбляются»;
  • «Когда немного задержался с подарком на 14 февраля».

Однако необычное украшение правительства оказалось более чем реальным. Как выяснил корреспондент «Восток-Медиа», власти готовят сюрприз для приморских женщин.

«Это была репетиция поздравления всех женщин Приморья с 8 марта. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. Сердечко можно будет увидеть 7 и 8 марта — с наступлением тёмного времени суток и всю ночь до утра», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

#Новости#Общество#8 марта#Эксклюзив
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