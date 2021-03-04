Вот это сюрприз: выяснилось предназначение сердца на здании правительства Приморья

«Это была репетиция поздравления всех женщин Приморья с 8 марта. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. Сердечко можно будет увидеть 7 и 8 марта — с наступлением тёмного времени суток и всю ночь до утра», — уточнили в пресс-службе правительства региона.