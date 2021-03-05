Прибыла «скорая»: маленький ребёнок пострадал в жёсткой аварии с автобусом в Приморье

Posted 5 марта 2021, 11:25
Published 5 марта 2021, 11:25
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в районе дома № 32/1 по улице Севастопольской в городе Артёме.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что аварию спровоцировала 46-летняя женщина-водитель Toyota Ractis: поворачивая налево, автоледи не убедилась в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение с маршрутным автобусом.
В салоне иномарки находился 6-летний ребёнок: в момент аварии он сидел на переднем сидении без детского удерживающего устройства и получил серьёзные травмы. Подоспевшие на место происшествия медики увезли ребёнка в больницу.
Известно, что на момент ДТП водительский стаж женщины за рулём Toyota Ractis составлял 18 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась. Теперь ей придётся ответить за нарушение требований к перевозке детей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в пятницу, 5 марта, ДТП с автобусом случилось и во Владивостоке.