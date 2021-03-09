«С приличной скоростью»: Борис Кубай — про снег и погоду на вторую декаду марта

Posted 9 марта 2021, 03:54
Published 9 марта 2021, 03:54
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По словам главного синоптика региона, характер атмосферной циркуляции в тропосфере соответствует весенним показателям.
«С запада на восток с приличной скоростью проносятся мелкомасштабные барические ложбины и барические гребни, с ними связаны волны относительного тепла и относительного холода, а также то ясное небо, то фронтальные облака с небольшими осадками», — объяснил Кубай.
Он отметил, что подобная синоптическая обстановка будет складываться всю вторую декаду марта. Движение барических ложбин с небольшими осадками придётся на 9, 15 и 19 марта. В остальное время будут наблюдаться барические гребни.
Сегодня, 9 марта, температура воздуха в нижней тропосфере равна -10 градусам, но к 15 марта она поднимется до +3 градусов. У поверхности земли в этот день вовсе может потеплеть до +15 градусов.
К концу второй десятидневки марта ожидается похолодание. Вероятны умеренные осадки преимущественно в виде снега.