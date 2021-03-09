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Posted 9 марта 2021, 03:54

Published 9 марта 2021, 03:54

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

«С приличной скоростью»: Борис Кубай — про снег и погоду на вторую декаду марта

9 марта 2021, 03:54
Сюжет
Погода
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет погода в регионе во второй декаде марта. Весна в последнее время набирает обороты.

По словам главного синоптика региона, характер атмосферной циркуляции в тропосфере соответствует весенним показателям.

«С запада на восток с приличной скоростью проносятся мелкомасштабные барические ложбины и барические гребни, с ними связаны волны относительного тепла и относительного холода, а также то ясное небо, то фронтальные облака с небольшими осадками», — объяснил Кубай.

Он отметил, что подобная синоптическая обстановка будет складываться всю вторую декаду марта. Движение барических ложбин с небольшими осадками придётся на 9, 15 и 19 марта. В остальное время будут наблюдаться барические гребни.

Сегодня, 9 марта, температура воздуха в нижней тропосфере равна -10 градусам, но к 15 марта она поднимется до +3 градусов. У поверхности земли в этот день вовсе может потеплеть до +15 градусов.

К концу второй десятидневки марта ожидается похолодание. Вероятны умеренные осадки преимущественно в виде снега.

#Новости#Общество#Погода#8 марта
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