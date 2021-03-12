Иск отозван: в Якутске не смогли снять с выборов кандидата от «Справедливой России»

«Я расцениваю поступок представителя «Родины» исключительно как попытку сорвать выборы мэра в Якутске. …Зачем это понадобилось и, самое главное, кому это нужно – другой вопрос. Никаких шансов на победу или даже сколько-нибудь значимый результат в любых выборах в Якутии у партии «Родина» нет и быть не может. Эта партия полностью дискредитировала себя в Республике еще в 2018 году, когда публично предала своего же кандидата. Человек шел на выборы, у него были очень хорошие шансы, человек верил, что за ним серьезная политическая сила – партия. Но в разгар кампании «Родина» без объяснения причин отозвала своего кандидата. …Сейчас эта партия в Якутии, по моим оценкам, занимается исключительно тем, что выполняет некие поручения власти, как я полагаю. Такой «штатный политический киллер власти». Уверен, что жители Якутска тоже хорошо понимают, чего стоит эта партия. Предвыборная борьба продолжается. Наши горожане уже однажды сумели доказать, что не позволят относиться к себе как к «пешкам» в нечистоплотных политических играх. Победителем станет тот, кто действительно готов отстаивать интересы горожан», - считает Виталий Обедин.