Иск отозван: в Якутске не смогли снять с выборов кандидата от «Справедливой России»

Posted 12 марта 2021, 12:26
Published 12 марта 2021, 12:26
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Местные политики расценили данный шаг как попытку сорвать предстоящее голосование, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Vostok.Today.
Такого мнения, в частности, придерживается и кандидат на пост мэра Якутска от «Справедливой России» Виталий Обедин. Вместе с тем, он уверен, что жители региона хорошо понимают сложившуюся на предвыборной арене ситуацию и не позволят относиться к себе, как к пешкам в политической игре.
«Я расцениваю поступок представителя «Родины» исключительно как попытку сорвать выборы мэра в Якутске. …Зачем это понадобилось и, самое главное, кому это нужно – другой вопрос. Никаких шансов на победу или даже сколько-нибудь значимый результат в любых выборах в Якутии у партии «Родина» нет и быть не может. Эта партия полностью дискредитировала себя в Республике еще в 2018 году, когда публично предала своего же кандидата. Человек шел на выборы, у него были очень хорошие шансы, человек верил, что за ним серьезная политическая сила – партия. Но в разгар кампании «Родина» без объяснения причин отозвала своего кандидата. …Сейчас эта партия в Якутии, по моим оценкам, занимается исключительно тем, что выполняет некие поручения власти, как я полагаю. Такой «штатный политический киллер власти». Уверен, что жители Якутска тоже хорошо понимают, чего стоит эта партия. Предвыборная борьба продолжается. Наши горожане уже однажды сумели доказать, что не позволят относиться к себе как к «пешкам» в нечистоплотных политических играх. Победителем станет тот, кто действительно готов отстаивать интересы горожан», - считает Виталий Обедин.
Кроме того, кандидат от «Справедливой России» уточнил, что в отношении лично его представитель партии «Родина» уже отозвал судебный иск. По всей вероятности, заявитель осознал полную бесперспективность данного шага – добавил Обедин.
Напомним, в феврале текущего года «Справедливая Россия» утвердила кандидата на выборы мэра Якутска – им стал известный в регионе журналист и общественный деятель Виталий Обедин. На заседании члены городского отделения партии поддержали его кандидатуру единогласно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Виталий Обедин сравнил поступок представителя партии «Родина» с сюжетом известного голливудского фильма «Джек Ричер».