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Posted 12 марта 2021, 10:55

Published 12 марта 2021, 10:55

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Таксист наехал на ногу ребёнка в Приморье

Таксист наехал на ногу ребёнка в Приморье

12 марта 2021, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке одиннадцатилетний мальчик получил травмы, когда садился в такси вместе с мамой.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель не дождался, пока пассажиры сядут в салон, и тронулся с места. В результате автомобиль наехал на ногу ребёнка. Мальчик был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.

Также в четверг, 11 марта, в Приморье было зафиксировано ещё одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. В городе Находке на пешеходном переходе 30-летний водитель наехал на 14-летнего подростка. Подоспевшие на место аварии врачи скорой помощи увезли мальчика в больницу и госпитализировали.

В целом только за прошедшие сутки, по данным Управления ГИБДД, в регионе было зарегистрировано 45 ДТП, причём пять из них – с пострадавшими.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске водитель наехал на 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Школьнику назначено лечение, правоохранители пытаются установить подробности происшествия. Юный горожанин в момент аварии переходил дорогу по пешеходному переходу. По итогам столкновения ребенок отделался ушибами и ссадинами, врачи назначили школьнику лечение на дому.

#Новости#Происшествие
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