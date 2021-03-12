Таксист наехал на ногу ребёнка в Приморье

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель не дождался, пока пассажиры сядут в салон, и тронулся с места. В результате автомобиль наехал на ногу ребёнка. Мальчик был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.