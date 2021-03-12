Таксист наехал на ногу ребёнка в Приморье

Posted 12 марта 2021, 10:55
Published 12 марта 2021, 10:55
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель не дождался, пока пассажиры сядут в салон, и тронулся с места. В результате автомобиль наехал на ногу ребёнка. Мальчик был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.
Также в четверг, 11 марта, в Приморье было зафиксировано ещё одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. В городе Находке на пешеходном переходе 30-летний водитель наехал на 14-летнего подростка. Подоспевшие на место аварии врачи скорой помощи увезли мальчика в больницу и госпитализировали.
В целом только за прошедшие сутки, по данным Управления ГИБДД, в регионе было зарегистрировано 45 ДТП, причём пять из них – с пострадавшими.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске водитель наехал на 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Школьнику назначено лечение, правоохранители пытаются установить подробности происшествия. Юный горожанин в момент аварии переходил дорогу по пешеходному переходу. По итогам столкновения ребенок отделался ушибами и ссадинами, врачи назначили школьнику лечение на дому.