Борис Кубай: на всей территории края будет наблюдаться снег, даже сильный

Как рассказал Борис Викторович, очередная тропосферная ложбина с холодным фронтом вызовет 15 и 16 марта осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ощутимо понизится температурный фон. Например, со слов Кубая, сегодня температура в нижней части тропосферы равна +4 градусам, а уже завтра этот показатель будет равен -12 градусам. Помимо прочего, во время прохождения фронта поднимется ветер до штормовых показателей.