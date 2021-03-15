Борис Кубай: на всей территории края будет наблюдаться снег, даже сильный

Posted 15 марта 2021, 03:17
Published 15 марта 2021, 03:17
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказал Борис Викторович, очередная тропосферная ложбина с холодным фронтом вызовет 15 и 16 марта осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ощутимо понизится температурный фон. Например, со слов Кубая, сегодня температура в нижней части тропосферы равна +4 градусам, а уже завтра этот показатель будет равен -12 градусам. Помимо прочего, во время прохождения фронта поднимется ветер до штормовых показателей.
«Затем погода в Приморье будет улучшаться, и температура воздуха постепенно повышаться. Самым тёплым выдастся день 19 марта, когда температура в крае поднимется до +10 градусов», — обрадовал главный синоптик региона.
А вот на предстоящие выходные дни — 20 и 21 марта — назначено прохождение другой тропосферной ложбины. Она создаст все условия для того, чтобы над Японским морем случился циклогенез, и погода снова начала портиться.
«На всей территории края будет наблюдаться снег, в ряде районов не исключён даже сильный. Так что следующие выходные дни можно будет посвятить домашним делам», — добавил главный синоптик края.