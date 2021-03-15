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Posted 15 марта 2021, 03:17

Published 15 марта 2021, 03:17

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Борис Кубай: на всей территории края будет наблюдаться снег, даже сильный

15 марта 2021, 03:17
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о погоде в Приморье на этой неделе. Третья неделя марта будет очень разной — ожидаются и осадки, и похолодание, и потепление.

Как рассказал Борис Викторович, очередная тропосферная ложбина с холодным фронтом вызовет 15 и 16 марта осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ощутимо понизится температурный фон. Например, со слов Кубая, сегодня температура в нижней части тропосферы равна +4 градусам, а уже завтра этот показатель будет равен -12 градусам. Помимо прочего, во время прохождения фронта поднимется ветер до штормовых показателей.

«Затем погода в Приморье будет улучшаться, и температура воздуха постепенно повышаться. Самым тёплым выдастся день 19 марта, когда температура в крае поднимется до +10 градусов», — обрадовал главный синоптик региона.

А вот на предстоящие выходные дни — 20 и 21 марта — назначено прохождение другой тропосферной ложбины. Она создаст все условия для того, чтобы над Японским морем случился циклогенез, и погода снова начала портиться.

«На всей территории края будет наблюдаться снег, в ряде районов не исключён даже сильный. Так что следующие выходные дни можно будет посвятить домашним делам», — добавил главный синоптик края.

#Новости#Общество#Погода#Борис Кубай
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