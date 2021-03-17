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Posted 17 марта 2021, 03:37

Published 17 марта 2021, 03:37

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Представился силовиком: «карьера в органах» в Приморье закончилась в такси

Представился силовиком: «карьера в органах» в Приморье закончилась в такси

17 марта 2021, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенник
Злоумышленник представился силовиком таксисту, желавшему поступить на службу в органы. Он убедил водителя заплатить ему якобы за прохождение медкомиссии. Жертва обратилась в полицию, где дело расследовали. Преступнику был назначен срок, как сообщили в прокуратуре Фрунзенского района Владивостока.

Это необычное мошенничество с перевоплощением произошло в январе этого года.

Находясь в такси, осужденный завязал беседу с таксистом и представился сотрудником силовых структур. В какой-то момент водитель поделился своим желанием попасть на службу в правоохранительные органы.

Злоумышленник высказал готовность помочь в осуществлении мечты, но уточнил, что для получения заветных погон обязательно пройти платное медицинское обследование, стоимость которого — 3 000 рублей.

Таксист, поверивший «силовику», заплатил ему нужную сумму. Впрочем, обман держался недолго и жертва, заподозрившая неладное, вскоре написала на мошенника заявление.

В дело включились настоящие правоохранители, заставившие преступника отвечать за содеянное.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имуществ путем обмана)», — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района приморской столицы.

Как выяснилось в процессе расследования, у обвиняемого ранее были проблемы с законом. На суде учли его прошлые непогашенные судимости и отправили гражданина в колонию строго режима на 10 месяцев.

Ранее «Восток-Медиа» уже публиковало предупреждение о владивостокском мошеннике, выдающем себя за сотрудника органов. Таксистам посоветовали остерегаться некоего мужчины, пытающегося каждое утро проехать от ул. Фонтанной до аэропорта Владивосток.

#Новости#Владивосток#Мошенник
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