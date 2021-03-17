Представился силовиком: «карьера в органах» в Приморье закончилась в такси

Posted 17 марта 2021, 03:37
Published 17 марта 2021, 03:37
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Это необычное мошенничество с перевоплощением произошло в январе этого года.
Находясь в такси, осужденный завязал беседу с таксистом и представился сотрудником силовых структур. В какой-то момент водитель поделился своим желанием попасть на службу в правоохранительные органы.
Злоумышленник высказал готовность помочь в осуществлении мечты, но уточнил, что для получения заветных погон обязательно пройти платное медицинское обследование, стоимость которого — 3 000 рублей.
Таксист, поверивший «силовику», заплатил ему нужную сумму. Впрочем, обман держался недолго и жертва, заподозрившая неладное, вскоре написала на мошенника заявление.
В дело включились настоящие правоохранители, заставившие преступника отвечать за содеянное.
«Вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имуществ путем обмана)», — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района приморской столицы.
Как выяснилось в процессе расследования, у обвиняемого ранее были проблемы с законом. На суде учли его прошлые непогашенные судимости и отправили гражданина в колонию строго режима на 10 месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» уже публиковало предупреждение о владивостокском мошеннике, выдающем себя за сотрудника органов. Таксистам посоветовали остерегаться некоего мужчины, пытающегося каждое утро проехать от ул. Фонтанной до аэропорта Владивосток.