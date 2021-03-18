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Posted 18 марта 2021, 13:17

Published 18 марта 2021, 13:17

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Ему было всего 35: с погибшим на трассе инспектором ДПС простились во Владивостоке

18 марта 2021, 13:17
Близкие, друзья и коллеги простились с инспектором ДПС, погибшим в смертельном ДТП на трассе в пригороде Владивостока. Панихида прошла в четверг, 18 марта.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, похороны погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника ГИБДД состоятся в пятницу, 19 марта, в городе Дальнегорске по адресу: Проспект 50 лет Октября, 271.

Напомним, страшное смертельное ДТП произошло утром 14 марта во Владивостоке: жертвой аварии стал 35-летний сотрудник Госавтоинспекции. В пригороде на него наехал водитель «Приуса». Сотрудника ГИБДД госпитализировали, но полученные травмы оказались слишком серьёзными — мужчина скончался в реанимации. У полицейского остались супруга и пятилетняя дочка. Позже выяснилось, что 22-летний водитель Toyota Prius — уроженец Кемеровской области — оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Только за 2020 год молодого водителя штрафовали 67 раз. Большая часть нарушений касалась несоблюдения скоростного режима.

В настоящее время факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также в полиции сообщили, что инспектор 10 лет служил в системе МВД. За эти годы он зарекомендовал себя как энергичный, добросовестный и ответственный сотрудник, человек слова и дела, был награждён медалью «За отличие в службе».

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