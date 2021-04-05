Олег Кожемяко призвал сохранить уникальное место в Приморье

Олег Кожемяко напомнил и ситуацию с Астраханским лиманом, на территории которого были созданы определённые условия, что привлекло туда десятки тысяч туристов. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово поддержать изменение режима ООПТ «Лиман реки Раздольная» для создания на данной территории туристической зоны с соблюдением экологических требований. По мнению главы региона, в таком богатом рыбой районе можно построить турбазы для спортивного и любительского рыболовства и семейного отдыха. Как считает Олег Кожемяко, такой вид досуга становится все более популярным среди жителей края и может получить широкое развитие.