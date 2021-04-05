Олег Кожемяко призвал сохранить уникальное место в Приморье

Posted 5 апреля 2021, 11:18
Published 5 апреля 2021, 11:18
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
На прошедшем в понедельник, 5 апреля, заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биоресурсов Приморского края глава региона высказался против изменения границ территории.
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого правительства, вопрос об изменении границ охраняемой природной территории (ООПТ) «Лиман реки Раздольная» эксперты обсуждали уже не впервые.
В частности, существует мнение, что в случае изменения границ лимана на территории появится возможность заниматься хозяйственной деятельностью, в том числе, добывать ракушку корбикулу, которую затем можно будет отправлять на экспорт. Против такого решения активно выступают многие учёные-экологи. С их точки зрения, процесс добычи, который может происходить при помощи драг, уничтожит подводный мир в данном районе.
Внимательно выслушав аргументы обеих сторон, Олег Кожемяко озвучил свою позицию по данному вопросу. По мнению главы региона, такие уникальные места, как Тавричанский лиман, необходимо максимально сохранять в первозданном виде.
«Что даст нам изменение статуса Тавричанского лимана – несколько рабочих мест, какую-то добычу. Да, возможно и правы те эксперты, которые говорят, что не будет вреда природе. Но не лучше ли пойти по пути рекреационного туризма, организовать то же спортивное рыболовство, при этом сохранить экологию, уникальное место, которое описано исследователями края?..», – отметил губернатор.
Олег Кожемяко напомнил и ситуацию с Астраханским лиманом, на территории которого были созданы определённые условия, что привлекло туда десятки тысяч туристов. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово поддержать изменение режима ООПТ «Лиман реки Раздольная» для создания на данной территории туристической зоны с соблюдением экологических требований. По мнению главы региона, в таком богатом рыбой районе можно построить турбазы для спортивного и любительского рыболовства и семейного отдыха. Как считает Олег Кожемяко, такой вид досуга становится все более популярным среди жителей края и может получить широкое развитие.
В завершение совещания члены экспертного совета проголосовали против изменения границ Тавричанского лимана.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья отреагировал на жалобы жителей Владивостока, поступающие к нему через социальные сети, и указал мэрии краевого центра на главную беду города.