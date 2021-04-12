Будет ещё хуже: синоптики заявили о сильном похолодании и дождях в Приморье

Posted 12 апреля 2021, 05:35
Published 12 апреля 2021, 05:35
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на вторник, 13 апреля, погода значительно ухудшится — над краем пройдёт циклон, который принесёт обильные дожди буквально на всей территории края. Температура местами опустится до 0 градусов.
Сразу за ним к утру придёт новый циклон, принеся с собой ещё более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +3…+10 градусов.
Понедельник во Владивостоке облачный, весь день наблюдается морось и туман. Ветер сильный, юго-восточный. Температура воздуха составит +6…+10 градусов, а из-за сильного ветра будет ощущаться ещё холоднее.
Ночью и всю первую половину дня вторника в приморской столице будет идти дождь, ветер южный, к вечеру поменяется на северный и усилится. Сильно похолодает — до +3…+5 градусов ночью, днём всего на пару градусов теплее.