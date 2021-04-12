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Posted 12 апреля 2021, 05:35

Published 12 апреля 2021, 05:35

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Будет ещё хуже: синоптики заявили о сильном похолодании и дождях в Приморье

Будет ещё хуже: синоптики заявили о сильном похолодании и дождях в Приморье

12 апреля 2021, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
12 апреля в Приморье ощущается сильное влияние циклона. На большей части региона отмечается сильный холодный ветер, местами осадки и густой туман. Средняя температура воздуха составляет +8…+20 градусов.

Синоптики «Примпогоды» отмечают, что в ночь на вторник, 13 апреля, погода значительно ухудшится — над краем пройдёт циклон, который принесёт обильные дожди буквально на всей территории края. Температура местами опустится до 0 градусов.

Сразу за ним к утру придёт новый циклон, принеся с собой ещё более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +3…+10 градусов.

Понедельник во Владивостоке облачный, весь день наблюдается морось и туман. Ветер сильный, юго-восточный. Температура воздуха составит +6…+10 градусов, а из-за сильного ветра будет ощущаться ещё холоднее.

Ночью и всю первую половину дня вторника в приморской столице будет идти дождь, ветер южный, к вечеру поменяется на северный и усилится. Сильно похолодает — до +3…+5 градусов ночью, днём всего на пару градусов теплее.

#Новости#Общество#Погода
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