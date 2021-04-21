«Шло совещание»: Кожемяко — про разрушительное землетрясение 15-летней давности

О.К.: С бригадой монтажников, аппаратурой и оборудованием мы срочно вылетели в Олюторский район, и уже на месте оценили ситуацию. Самые сильные подземные толчки произошли днем, поэтому, на счастье, обошлось без человеческих жертв. Однако ударов стихии не выдержали дизель-электростанции, котельные, объекты соцкультбыта, жилые дома, были порваны практически все коммуникации, сотни семей остались без крыши над головой. Особенно тяжелым положение было в Корфе. Из расположенного на косе поселка пути к эвакуации были отрезаны. Пришлось срочно бороться с ледяными торосами, расчищать дорогу через залив. В первые ночи жители поселков нашли приют в необорудованных палатках на сопке рядом со станцией «Орбита». У костров спасались и дети, и пенсионеры, и больные. Даже те, у кого жилье уцелело, боялись возвращаться домой из-за продолжающихся подземных толчков. А ведь конец апреля в Корякии — еще настоящая зима с морозами до 20 градусов.