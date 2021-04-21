«Шло совещание»: Кожемяко — про разрушительное землетрясение 15-летней давности

Posted 21 апреля 2021, 05:14
Published 21 апреля 2021, 05:14
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В результате землетрясения были травмированы около тридцати человек, пострадали жилые и административные строения в населённых пунктах Хаилино, Корф, Тиличики Олюторского района. Землетрясение привело к массовому переезду жителей Олюторского района в другие места, упразднению села Корф и строительству нового микрорайона в селе Тиличики. В Тиличиках для жителей наиболее пострадавших домов построили новый микрорайон Верхние Тиличики. Строительство длилось до 2008 года. Были возведены жилые дома на 357 семей, новая школа, больница с поликлиникой, здание администрации, пожарное депо, дом культуры, магазин, детский интернат. Общая площадь нового поселка составила 32,5 га. В Хаилино построили пятнадцать жилых домов на пятьдесят четыре семьи, детский сад на шестьдесят мест и учебно-просветительский центр.
Многие пострадавшие воспользовались возможностью получить государственный жилищный сертификат (ГЖС) и приобрести на него (иногда с доплатой) жильё в местностях с более благоприятным климатом и социально-экономическими условиями. Только за первые две недели после землетрясения (к 5 мая 2006 года) за ГЖС с целью приобретения жилья в других регионах обратилось 611 семей.
Из интервью с Олегом Кожемяко:
«Подземные толчки мы ощутили в Палане. В администрации округа шло совещание по реализации приоритетных национальных проектов. Вдруг зашатался стол, съехала стоящая у стены карта. Когда поняли, что происходит, самым первым решением было срочно эвакуировать детей из школ и детсадов. Слава Богу, это сделали сами учителя и воспитатели. Связь с районами моментально пропала, и только благодаря релейному сообщению (радиорелейная связь — ИА REGNUM) глава Олюторского района Виктор Бондарев связался со мной. Он рассказал о разрушениях, о том, что в Тиличиках и Корфе выведены из строя объекты ЖКХ, инженерные сети, нет воды, света, тепла, все жители находятся на улице. И самое жуткое — ожидается цунами. На тот момент до конца не было известно, есть ли жертвы».
ИА REGNUM: Ваши первые действия после этого сообщения?
О.К.: С бригадой монтажников, аппаратурой и оборудованием мы срочно вылетели в Олюторский район, и уже на месте оценили ситуацию. Самые сильные подземные толчки произошли днем, поэтому, на счастье, обошлось без человеческих жертв. Однако ударов стихии не выдержали дизель-электростанции, котельные, объекты соцкультбыта, жилые дома, были порваны практически все коммуникации, сотни семей остались без крыши над головой. Особенно тяжелым положение было в Корфе. Из расположенного на косе поселка пути к эвакуации были отрезаны. Пришлось срочно бороться с ледяными торосами, расчищать дорогу через залив. В первые ночи жители поселков нашли приют в необорудованных палатках на сопке рядом со станцией «Орбита». У костров спасались и дети, и пенсионеры, и больные. Даже те, у кого жилье уцелело, боялись возвращаться домой из-за продолжающихся подземных толчков. А ведь конец апреля в Корякии — еще настоящая зима с морозами до 20 градусов.
На второй день мы начали эвакуацию олюторцев в Карагинский район, почти не затронутый землетрясением. Поселок Оссора стал спасительным воздушным мостом, связующим звеном между Олюторским районом и Петропавловском-Камчатским, куда самолетами МЧС отправляли эвакуированных. Их размещали на базах отдыха и в детских лагерях Камчатской области. Руку помощи в эти трагические для Корякии дни протянули не только профессиональные спасатели, но и все, кто принял чужую боль, как свою: власти области и округа, рыбаки, предприниматели, соседние и другие регионы России, федеральный центр, просто неравнодушные люди. В первые же часы после подземного толчка бригады приступили к аварийно-восстановительным работам. И уже на третьи сутки появилось электричество, которое позволило хотя бы калориферами обогревать людей, дало возможность им приготовить горячую пищу, начать вновь обустраивать свой быт».
ИА REGNUM: Олег Николаевич, что удалось сделать за прошедший год для ликвидации последствий землетрясения?
О.К.: Мы сразу приняли стратегическое решение — восстанавливать поврежденные коммуникации и жилье, а параллельно вести строительство нового поселка на безопасной морской платформе в районе станции «Орбита». Ведь с годами затраты на содержание и без того ветхого жилого фонда вылились бы в не меньшую сумму, чем та, которая необходима для строительства современного населенного пункта. Кроме того, за 3-4 месяца невозможно было завершить большую стройку, а людям надо было где-то жить. Прошедшая зима доказала правильность принятого тогда решения. К началу отопительного сезона в квартирах пострадавших от землетрясения поселков были свет, тепло, предоставлялись другие коммунальные услуги. И за все холодные месяцы с этими населенными пунктами не было особых проблем.
В декабре мы сдали первую очередь нового микрорайона Тиличики — 10 367 квадратных метров жилья. Это четырнадцать 8-квартирных, пять 4-квартирных и три 3-квартирных дома, сельский учебный комплекс, другие социальные и коммунальные объекты. Также введены в строй четыре 2-квартирных дома в селе Хаилино. Всего ключи от новых квартир первой очереди строительства получила 141 олюторская семья. И сразу же мы приступили к строительству второй его очереди. Несмотря на трудные погодные условия, до конца навигации подходили суда со стройматериалами, техникой, необходимыми грузами. Работы на стройке продолжались в январе и феврале».