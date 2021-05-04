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Posted 4 мая 2021, 05:57

Published 4 мая 2021, 05:57

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Суровые «чуркинские пацаны» голыми руками поймали двух карманников во Владивостоке

4 мая 2021, 05:57
Пользователи социальных сетей сообщают о том, что во Владивостоке пассажиры автобуса № 4, следующего из Первомайского района до автовокзала, сумели голыми руками задержать двух карманников, орудующих в салоне общественного транспорта.

Видео с места событий было размещено в Instagram-паблике news.vl.

По словам очевидцев, воришек поймали с поличным в тот момент, когда они вытащили кошелёк из дамской сумочки одной из пассажирок. Находившиеся в автобусе мужчины сняли щипачей на камеру мобильного телефона, а затем и вовсе едва не устроили над ними самосуд.

Обсуждая происшествие, подписчики паблика по-разному отреагировали на случившееся. Многие восхитились поступком пассажиров, отметив, что мужчины, своими руками задержавшие карманников, действовали верно. Другие же считают, что люди вели себя безрассудно.

«Молодцы мужики! Не дали женщину в обиду!»;

«Повезло, что у них ножей с собой не оказалось! Сколько случаев было, когда невинные люди страдали от ножевых ранений таких карманников!»;

«Мужики! Здоровья вам и всех благ!»;

«В прошлом году мне в сумку залез карманник. Я вовремя увидела, и они ретировались. Один стоял и отгораживал сумку, а другой открыл и шарил там»;

«Низкий поклон мужчинам! Карманников поймать с поличным – это крупное везение и удача!»;

«Неужели ещё есть неравнодушные? Молодцы», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Уссурийска подняла в социальных сетях важную морально-этическую проблему. Находясь в салоне общественного транспорта, девушка сняла на камеру мобильного телефона молодую женщину с маленьким ребёнком на руках, которой никто не уступил место.

#Новости#Общество
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