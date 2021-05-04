Суровые «чуркинские пацаны» голыми руками поймали двух карманников во Владивостоке

По словам очевидцев, воришек поймали с поличным в тот момент, когда они вытащили кошелёк из дамской сумочки одной из пассажирок. Находившиеся в автобусе мужчины сняли щипачей на камеру мобильного телефона, а затем и вовсе едва не устроили над ними самосуд.