Суровые «чуркинские пацаны» голыми руками поймали двух карманников во Владивостоке

Posted 4 мая 2021, 05:57
Published 4 мая 2021, 05:57
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Видео с места событий было размещено в Instagram-паблике news.vl.
По словам очевидцев, воришек поймали с поличным в тот момент, когда они вытащили кошелёк из дамской сумочки одной из пассажирок. Находившиеся в автобусе мужчины сняли щипачей на камеру мобильного телефона, а затем и вовсе едва не устроили над ними самосуд.
Обсуждая происшествие, подписчики паблика по-разному отреагировали на случившееся. Многие восхитились поступком пассажиров, отметив, что мужчины, своими руками задержавшие карманников, действовали верно. Другие же считают, что люди вели себя безрассудно.
«Молодцы мужики! Не дали женщину в обиду!»;
«Повезло, что у них ножей с собой не оказалось! Сколько случаев было, когда невинные люди страдали от ножевых ранений таких карманников!»;
«Мужики! Здоровья вам и всех благ!»;
«В прошлом году мне в сумку залез карманник. Я вовремя увидела, и они ретировались. Один стоял и отгораживал сумку, а другой открыл и шарил там»;
«Низкий поклон мужчинам! Карманников поймать с поличным – это крупное везение и удача!»;
«Неужели ещё есть неравнодушные? Молодцы», - написали приморцы в комментариях.
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