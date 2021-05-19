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Posted 19 мая 2021, 10:11

Published 19 мая 2021, 10:11

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Кирпичи разлетелись на десятки метров»: молния ударила в торговый центр в Приморье

19 мая 2021, 10:11
В Уссурийске молния ударила в торговый центр.

По свидетельству очевидцев, разрушен угол здания, повреждена крыша, а кирпичи разлетелись на несколько десятков метров.

Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che. Сообщается, что происшествие случилось на Новоникольском шоссе. Также подписчики паблика рассказали, что из-за сильной грозы в городе возникли перебои с электроснабжением, и поделились впечатлениями от увиденного.

«Сила природы»;

«Хорошо, что не в заправку рядом»;

«У меня на глазах было. Ослепило хорошо, благо под кирпичи не попал»;

«Так вот почему света нет»;

«Видел. На секунду ослеп»;

«Люди хоть не пострадали?», - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что синоптики уже дали прогноз на предстоящие выходные. Так, в субботу по региону пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит около +9…+16 градусов, на побережье прохладнее — до +8 градусов. Днём будет довольно жарко — от 20 до 29 градусов. При этом прибрежные районы останутся под влиянием антициклона — там будет около +11…+17 градусов. В воскресенье ночью похолодает на 2-3 градуса. День будет жарким и полным солнца. Однако антициклон не покинет побережье — на востоке будет облачно и прохладно — около 10-18 градусов.

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