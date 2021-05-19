«Кирпичи разлетелись на десятки метров»: молния ударила в торговый центр в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что синоптики уже дали прогноз на предстоящие выходные. Так, в субботу по региону пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит около +9…+16 градусов, на побережье прохладнее — до +8 градусов. Днём будет довольно жарко — от 20 до 29 градусов. При этом прибрежные районы останутся под влиянием антициклона — там будет около +11…+17 градусов. В воскресенье ночью похолодает на 2-3 градуса. День будет жарким и полным солнца. Однако антициклон не покинет побережье — на востоке будет облачно и прохладно — около 10-18 градусов.