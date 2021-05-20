«Дети кричали в панике»: в Приморье жуткая история с раненым псом всколыхнула соцсети

«Нашу собаку подстрелили, знаем, кто. Что делать, есть ли смысл обращаться куда-то? Не дай Бог до людей дойдёт этот недочеловек. Дети в панике начали кричать, кто был в огородах – слышали выстрел, выбежали на улицу. Естественно, доказательств нет, я про фото. Просто знаем, что это он», - написали хозяева собаки.