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Posted 20 мая 2021, 11:20

Published 20 мая 2021, 11:20

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Дети кричали в панике»: в Приморье жуткая история с раненым псом всколыхнула соцсети

«Дети кричали в панике»: в Приморье жуткая история с раненым псом всколыхнула соцсети

20 мая 2021, 11:20
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Жуткую историю рассказали в социальных сетях жители Артёма: они утверждают, что некий человек подстрелил их старую и безобидную собаку. Сообщается, что происшествие случилось на пересечении переулка Дальнереченский и улицы Сучанского.

После случившегося владельцы пса решили обратиться к общественности за советом. Информация была опубликована вечером в четверг, 20 мая, в Instagram-паблике artem.news.plus.

«Нашу собаку подстрелили, знаем, кто. Что делать, есть ли смысл обращаться куда-то? Не дай Бог до людей дойдёт этот недочеловек. Дети в панике начали кричать, кто был в огородах – слышали выстрел, выбежали на улицу. Естественно, доказательств нет, я про фото. Просто знаем, что это он», - написали хозяева собаки.

Владельцы несчастного пса утверждают, что человек, которого они подозревают в нападении на животное, и ранее стрелял в собак и ворон. По их словам, причин проявлять агрессию в отношении питомца у мужчины быть не могло.

«Собака старая, слепая, глухая. Не кусается. Вариант «а вдруг собака кидалась на него» не подходит», - сообщают авторы поста.

Подписчики паблика единодушно сошлись во мнении, что владельцам собаки следует обратиться в полицию.

«Писать заявление в полицию, без вариантов! Обратитесь в ветклинику. Там сделайте рентген. Врачи пусть сделают описание снимка. Дробь или пуля на снимке должны быть видны. Не оставляйте это происшествие безнаказанным!» - написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье был оглашён приговор жителю Заводского, который в начале прошлого лета похитил и убил собаку соседки. Местный суд назначил преступнику исправительные работы с частичным удержанием зарплаты.

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